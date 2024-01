FC Leutkirch richtet Hallenfußball-Jugendturniere aus

Der FC Leutkirch trägt auch in diesem Jahr wieder an zwei Wochenenden (6. und 7. Januar, 13. und 14. Januar) in der Seelhaushalle Hallenfußball-Turniere für die Bambinis bis hin zur C-Jugend aus.

Zum ersten Mal wird dabei laut Mitteilung um den Walter-Cup gespielt, da die Firma Walter Baustoffe GmbH als neuer Hauptsponsor gewonnen werden konnte. Ein weiterer Sponsor ist Pizzabob, der jedem teilnehmenden Spieler ein Stück Pizza spendieren wird.

Auch höherklassige Mannschaften sind am Start

Los geht es bereits an diesem Samstag ab 9 Uhr mit dem D1- und D2-Turnier. Jeweils zehn Mannschaften kämpfen hier um den Sieg. Mit dem FV Biberach, dem VfB Friedrichshafen und dem FC Memmingen sind in dieser Altersklasse auch höherklassige Mannschaften gemeldet, gegen die es zu bestehen gilt.

Auch die benachbarten bayerischen Vereine JFG Illerwinkel und Wiggensbach werden am Start sein. Der FC Leutkirch ist bei beiden Turnieren mit jeweils zwei Teams vertreten. Die Halbfinals und Platzierungsspiele finden ab 12 beziehungsweise 17 Uhr statt.

Am Sonntag sind dann die Teams der C-Jugend an der Reihe. Auch hier ist das Teilnehmerfeld mit Mannschaften aus der Region, bayerischen Vereinen und dem Bezirk Riß bunt gemischt. Die Endrunde beginnt ebenfalls um 12 Uhr mit den Halbfinals und den anschließenden Platzierungsspielen. Das Endspiel ist für 13 Uhr angesetzt

24 Bambini-Teams machen die Halle voll

Ab 14.45 Uhr wird es wohl richtig voll in der Seelhaushalle, wenn 24 Bambini-Teams, zum größten Teil aus der näheren Umgebung, gegeneinander antreten. Im drei gegen drei auf vier Feldern werden jeweils sechs Teams gegeneinander spielen.

Der FC Leutkirch ist hier mit neun Mannschaften und 40 Kindern vertreten. Der Spaß wird allerdings im Vordergrund stehen.

Am Samstag, dem 13. Januar, beginnen die Turniere für die E-Jugend. Ab 9 Uhr ist die E1 an der Reihe, ab 14 Uhr die E2. Leutkirch, Kimratshofen, Ratzenried, Wangen, Wuchzenhofen, Beu-ren/Rohrdorf, Seibranz/Unterzeil/Aichstetten, Weingarten, Achberg/Neuravensburg und Herlazhofen/Friesenhofen machen den E1-Titel unter sich aus.

Zum Abschluss ist die F-Jugend an der Reihe

Bei der E2 sind zwei Teams des FC Leutkirch dabei, die gegen Wangen, Weingarten, Achberg/Neuravensburg, Herlazhofen/Friesenhofen, Beuren/Rohrdorf, Kimratshofen und Ratzenried versuchen werden, sich möglichst weit vorne zu platzieren.

Am Sonntag, 14. Januar, ist die F-Jugend an der Reihe. Ab 9 Uhr spielen zehn Mannschaften der F2, bei der es noch keine Wertung der Ergebnisse gibt. Vier Teams vom FC Leutkirch messen sich mit Beuren/Rohrdorf, Wuchzenhofen, Wangen, Unterzeil, Bad Wurzach und Waltershofen/Gebrazhofen. Jedes Team wird definitiv fünf Spiele absolvieren. Die F1 beenden ab 14 Uhr den Walter-Cup. Auch hier gibt es keine Wertungen oder Ranglisten und jedes Team wird fünf Spiele bestreiten. Der FC Leutkirch hat auch hier zwei Teams am Start, die sich mit Waltershofen/Gebrazhofen, Heimenkirch, Wuchzenhofen, Wangen, Friesenhofen, Seibranz, Unterzeil und Bad Wurzach messen werden.

Im Anschluss an jedes Turnier wird die Siegerehrung in der Halle stattfinden. Neben dem Gutschein für ein Stück Pizza für jeden Spieler werden die Erstplatzierten des Walter-Cups mit Pokalen und alle Teams zusätzlich mit Sachpreisen bedacht. Außerdem hat der Sponsor Walter Baustoffe eine Fotowand im Vorraum der Halle aufgebaut, an der jedes Team sein eigenes Foto in Stadionatmosphäre machen kann. Alle Turniere kann man unter www.meinturnierplan.de einsehen und die Ergebnisse live verfolgen.