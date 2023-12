Fantastische Welt voller magischer Kultobjekte

Fragil luftig schwebende Figuren verklammern sich in bizarren Konstellationen, Mischwesen mit menschlichen Zügen und tierischen Attributen, keiner eindeutigen Spezies zuzuordnen. Aus riesigen Baumstämmen entstehen magische, aufwändig bemalte Kultbilder, wie sie in den Hochkulturen Afrikas, im indianischen Amerika oder Ozeaniens anzutreffen sind: Fabulöse Wesen erwarten Besucherinnen und Besucher laut Vorschau vom 10. Dezember bis 6. Januar in der Galerie im Torhaus Leutkirch zur Winterausstellung. Der Schöpfer dieser Kreaturen ist der Bildhauer und Maler Terence Carr, Mitglied der Münchener Sezession.

Carr, mit irischen Wurzeln, ist in Kenia geboren und aufgewachsen. Er besuchte die Royal Military Academy Sandhurst. Danach diente er als Offizier in der britischen Armee, bis er diese verließ, um an der Universität Augsburg zu studieren. Nach seinem Studium machte er sich als freischaffender Künstler im Raum Günzburg-Ulm selbständig. Ein zusätzliches adäquates Medium bietet ihm neben der Bildhauerei die Malerei, mit der er Urformen von Wesen zum Ausdruck bringt, inzwischen auch die Fertigung von Relieftafeln mit mythologisch religiösen Inhalten. Leicht und ohne Zögern überschreitet Carr laut Mitteilung nicht nur die Grenzen zwischen Figuration und Abstraktion, zwischen Skulptur und Malerei, sondern auch die Grenzen zwischen den verschiedenen Stilen und Kulturen, die sein Werk inspirieren.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr in der Galerie im Torhaus mit einführenden Worten von Carr, einem Künstlergespräch und Improvisationen von Lothar Kraft am E-Piano. Eine Stunde Kunst findet am Dienstag, 2. Januar, um 17 Uhr statt.