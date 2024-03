Familienführung zu Ostern

Eine besondere Familienführung bietet die Touristinfo der Stadt Leutkirch am Mittwoch, 27. März, 14 Uhr, und am Donnerstag, 28. März, 16 Uhr, an. Spielerisch lernen die Teilnehmer Leutkirch kennen und begeben sich auf Osternestsuche.

Bei der Führung erzählt der Stadtführer alles über Leutkirch im Wandel der Zeit. Die Teilnehmer können sich auf Spiele, Geschichten und eine Nestsuche freuen. Die Osterführung dauert etwa 75 Minuten.

Treffpunkt ist an der Touristinfo im Gotischen Haus, Marktstraße 32. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre fünf Euro. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Tickets sind erhältlich bei der Leutkircher Touristinfos (Altstadt und Center Parcs Park Allgäu) oder unter www.leutkirch.reservix.de. Weitere Infos gibt es unter www.leutkirch.de/veranstaltungen