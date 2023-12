Leutkirch

Fahrzeug touchiert und abgehauen

Leutkirch / Lesedauer: 1 min

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat laut Polizeibericht am Montag gegen 11 Uhr einen Daimler, der am Viehmarktplatz abgestellt war, touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter.

Veröffentlicht: 05.12.2023, 17:36 Von: sz