Leutkirch

Fahrzeug gestreift und davongefahren

Leutkirch

Mehrere Hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an einem Peugeot hinterlassen, der in der Maucherstraße am Straßenrand abgestellt war.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 17:32 Von: sz