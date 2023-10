Leutkirch

Fahrer lässt beschädigtes Fahrzeug zurück

Leutkirch

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen nach einem Verkehrsunfall einen stark beschädigten VW Passat in der Hinznanger Straße in Leutkirch zurückgelassen.

27.10.2023