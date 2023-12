Fahrer flüchtet bei Polizeikontrolle

Nach einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 17.30 Uhr muss ein 18 Jahre alter Autofahrer laut Polizeibericht mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Einer Polizeistreife fiel der Wagen auf einem Parkplatz in der Ottmannshofer Straße auf, da dieser das Licht eingeschaltet hatte. Als die Beamten mit dem Fahrer sprachen, nahm dieser die Beine in die Hand und rannte weg. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten den 18-Jährigen einholen und vorläufig festnehmen. Dieser führte ein nicht erlaubtes Messer mit sich, im Fahrzeug fanden die Ermittler weitere Messer, geringe Mengen an Betäubungsmittel sowie konsumtypische Utensilien.

Zudem fehlte an einem Vorderrad des Wagens der Reifen, den der 18-Jährige offenbar kurz zuvor an einer Verkehrsinsel beschädigt und verloren hatte. Bis zum Parkplatz war er auf der Felge gefahren. Die Beamten beschlagnahmten die Beweismittel, untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.