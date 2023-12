Fahrer fährt wiederholt ohne Fahrerlaubnis

Zu einem wegen Spritmangels liegengebliebenen Fahrzeug wurden Beamte der Verkehrspolizei am Montag kurz nach 7 Uhr auf die A 96 zum Parkplatz Winterberg gerufen. Das teilt die Polizei mit. Ein 44-Jähriger war auf dem dortigen Verzögerungsstreifen mit seinem Opel stehen geblieben, weil der Tank leer war. Bei den weiteren Maßnahmen stellten die Polizisten fest, dass der Ausländer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und deshalb bereits mehrfach angezeigt worden war. Die Staatsanwaltschaft ordnete daher die Einziehung des Opels an, der in der Folge von den Beamten beschlagnahmt wurde. Der 44-Jährige muss nun erneut mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.