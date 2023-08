Im Bereich eines Kindergartens in der Schlesischen Straße wurde dem Polizeirevier Leutkirch am Mittwoch gegen 14 Uhr ein Exhibitionist gemeldet. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann soll sich am Zaun des Kindergartengeländes befunden haben und dort sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben.

Zu diesem Zeitpunkt waren laut Polizeibericht glücklicherweise keine Kinder mehr im Kindergarten. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen nicht mehr ergreifen.

Kriminalpolizei ermittelt

Dieser soll zur Tatzeit oberkörperfrei und mit einer kurzen Arbeitshose und Sicherheitsschuhen bekleidet gewesen sein. Der korpulente Mann hatte kurze graue Haare und Tattoos auf dem oberen Rücken.

Die Kriminalpolizei in Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter, unter der Telefonnummer 0751/803—3333.