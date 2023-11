„Warum ich? Diese Frage habe ich mir nie gestellt. Ich habe die Situation einfach angenommen.“ Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn erlitt der Profi-Handballspieler Martin Strobel eine schwere Knieverletzung, die seine Karriere jäh beendete. Wie er mit diesem Schicksalsschlag umging, erläuterte der 37-jährige am Dienstagabend in einem Impulsvortrag vor interessiertem Publikum im Leutkircher Bocksaal.

Die Liste der sportlichen Erfolge Martin Strobels ist beachtlich: 17 Jahre Profihandball (2003 bis 2020), 147 Länderspiele für Deutschland, EHF-Pokalsieger 2010, Handball-Europameister 2016, Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016, Inhaber des Silbernen Lorbeerblatts der Bundesrepublik Deutschland.

Berührenden Momentaufnahmen

In seinem Vortrag machte Strobel deutlich, was ihn motivierte in all diesen Jahren, was ihn antrieb und durchhalten ließ in schwierigen Momenten. Seinen „Traum“ veranschaulichte der begeisterte Sportler in Bildern, berührenden Momentaufnahmen aus seiner sportlichen Laufbahn, unterlegt mit Musik und Originaltonaufnahmen aus jeweiligen Handballturnieren in verschiedenen Ländern.

Mit der Knieverletzung mitten im Spiel „war die Reise beendet“, erklärte Martin Strobel. Verbunden mit diesem Schock war aber auch ein ungeheures Glücksgefühl, die Erfahrung, „vor 20.000 Menschen, die deinen Namen rufen, aus dem Stadion getragen zu werden.“

Höhe- und Tiefpunkt

„Der Höhepunkt der Weltmeisterschaft verschmilzt mit dem Tiefpunkt der Verletzung“, blickte Strobel zurück. „Wie gehen Sportler mit solchen Tiefschlägen um?“ Für ihn sei sofort klar gewesen, dass er „zu seiner Mannschaft zurück will.“ Die elfmonatige Reha-Pause in der Schweiz nutzte er, um Abstand zu gewinnen und neue Wege zu finden. Endlich war Zeit, in Ruhe nachzudenken, die eigene Situation zu analysieren.

Zu dieser Selbstfindung gehört für Strobel auch das Schreiben seines Buchs. Bereits in „der ersten Nacht nach der Operation habe ich angefangen zu tippen.“ Es habe ihm geholfen, alles aufzuschreiben, was ihn im Lauf der Jahre im Leistungssport beschäftigt beziehungsweise geprägt habe.

Welt der Extreme

Den Sport beschreibt Strobel als eine „Welt der Extreme: Einmal bist du ganz oben, und die Welt liegt dir zu Füßen. Und dann, in kürzester Zeit, bist du auf einmal unten.“ Mit solchen abrupten Veränderungen klarzukommen, erfordere viel „Selbstreflexion“.

Er spricht aus Erfahrung. Nicht nur nach seiner Knieverletzung, bereits früher einmal, nach elf Jahren Erfolg, stieg seine Mannschaft plötzlich ab. „Es gab da schon Momente, so mit Anfang 30, da sagte ich mir, ich hör jetzt auf mit dem Handball.“ Er hat nicht aufgegeben, sondern mit viel Disziplin und Inanspruchnahme von Trainern und Beratern wieder neue Wege gesucht.

Sport vermittelt soziale Kompetenzen

Heute ist der Ex-Profisportler, der während seiner Laufbahn zusätzlich ein Fernstudium für Internationales Management absolvierte, unter anderem in der Nachwuchsförderung von jungen Talenten von 16 bis 21 Jahren aktiv. „Sport, vor allem Handball, vermittelt sehr viele soziale Kompetenzen“, erklärt der Vater von zwei Söhnen im Alter von vier und acht Jahren.

In seinen Vorträgen und mit seinem Buch will Strobel seine Erfahrungen weitergeben und andere motivieren, in schwierigen Situationen nicht aufzugeben und alles daran zu setzen, den eigenen „Traum“ zu leben. In diesem Sinne präsentierte er dem Publikum zum Abschluss des Vortrags ein Zitat von Goethe: „ Das Außergewöhnliche geschieht nicht auf glatten, gewöhnlichen Wegen.“

Ehrenamtliches Engagement

Bei der von der AOK-Selbsthilfekontaktstelle organisierten Veranstaltung wurden drei Exemplare des Sachbuchs von Martin Strobel mit dem Titel „Höhepunkt am Tiefpunkt. Extreme erleben und Chancen ergreifen“ an Zuhörer verlost.

Zu Gast waren auch Vertreter verschiedener Selbsthilfegruppen der Region. „Sie leisten mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement einen sehr großen Beitrag für die Gesellschaft“, betonte Markus Packmohr, Geschäftsführer der AOK, in seiner Begrüßung. Für die Bewirtung sorgte ein Team junger Handballerinnen der C-Jugend unter Leitung von Katrin Wahl.

