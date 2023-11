Evensong in der Leutkircher St. Martinskirche

Ein Tag der Kirchenchöre mit knapp 200 Sängerinnen und Sängern aus drei- und vierstimmig singenden Chören in einer der schönsten Kirchen des Dekanates mit der Aufführung eines ebenso festlichen wie meditativen Evensongs: Das sind laut Pressemitteilung die Rahmenbedingungen für den diesjährigen Dekanatschortag am Samstag, 25. November, in der St. Martinskirche in Leutkirch ab 18 Uhr.

Unter einem Evensong versteht man ein Abendlob wie es in der anglikanischen Kirche gepflegt wird: mit ganz viel Musik, sanfter Beleuchtung und einigen meditativen Texten. Seine volle Wirkung entfaltet der Evensong in Leutkirch in der Besetzung mit Chor, einem Blechbläserquartett, Röhrenglocken, Schlagwerk und Orgel.

Die teilnehmenden 17 Chöre des Dekanatsbezirks Leutkirch haben sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet und werden im Hauptschiff von St. Martin sitzen.

Die Pfarrgemeinde bittet die Gäste in den Seitenschiffen Platz zu nehmen. Das Rosenkranzgebet und die Vorabendmesse entfallen an diesem Abend.