Euphonist unterstützt bei der Orgelmatinee

Der Name ist Euphonium. Doch wer kennt ihn schon, diesen Verwandten der Tuba, etwas kleiner und eine Oktave höher klingend. Der knapp 40–jährige Leutkircher Bernd Geser ist ein vielbeschäftigter Solo–Euphonist. Ihn hatte Kirchenmusikdirektor Franz Günthner zu einem gemeinsamen Konzert im Rahmen der St. Martin–Reihe „Orgelmatinee zur Marktzeit“ eingeladen.

Ein ideales Kennenlernen ermöglichte zu Konzertbeginn der gemeinsame Auftritt beider Künstler im Altarraumder Kirche St. Martin in Leutkirch. Als Begleitinstrument für Alessandro Besozzis barocke Sonata stand schon ein Flügel bereit. Der warme Klang des Euphoniums füllte den Kirchenraum wohltönend. Ganz solistisch dann zu vernehmen war dieses Blasinstrument in einer „Elegy“ des zeitgenössischen Komponisten John Stevens.

Es war eindrucksvoll, wie Bernd Geser auch leise Töne seinem, einer bisweilen menschlichen Stimme ähnelndem, Instrument entlockte, er Melodiebögen mit einem zart–runden Vibrato ausschwingen ließ. Von der Orgelempore aus spielten sodann Kantor und Solist im Duett, klanglich gewissermaßen auf Augenhöhe, das berühmte „Adagio BWV 974“ von Johann Sebastian Bach.

Wie inzwischen in der Kirche St. Martin schon Tradition, macht eine Videoübertragung das Solo-Orgelspiel auf einer Leinwand im Altarraum sichtbar. So war es den zahlreich erschienenen Zuhörern möglich, das virtuose Spiel Franz Günthners auf den Orgelmanualen zu verfolgen und, was sonst verborgen bliebe, seine akrobatisch anmutende Spielkunst der Füße, den „getretenen“ Basspedalen.

Vom Bachverehrer Max Reger erklangen zwei Werke: „Intruduction und Passcaglia d–Moll“, einem Werk, dem ein berühmtes Passacaglia–Thema Bachs in umgekehrter, also gespiegelter Tonfolge, zugrunde liegt, wie Günthner anfangs erläuterte, sodann dessen „Melodia 0p.59, Nr.11.

In eine ganz andere Zeit, die des 20. Jahrhunderts, wurde man mit der „Jubilee Suite“ von Gordon Young entführt. Nach einer Promenade mit voll–brausenden Registern, gefolgt von einem wunderschönen Arioso, sorgte als dritter Satz die „Carillon–Toccata“ für turbulente Klangkaskaden.

Den krönenden Abschluss bildete ein „Duo concertante“ für Trombone (Posaune) und Orgel von Gustav Holst. Diesem Komponisten hatte seinerzeit ein Arzt geraten, Posaune zusätzlich als Therapie gegen Asthma zu erlernen. Rundherum ein gelungener Abschluss der diesjährigen kirchenmusikalischen Matinee–Reihe.