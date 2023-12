Es können noch Wünsche erfüllt werden

Die ersten Päckchen der Wunschbaum-Aktion sind schon im Rathaus angekommen Allerdings finden sich noch einige Sterne am diesjährigen Leutkircher Weihnachtswunschbaum. Noch bis 15. Dezember können Wunschsterne vom Baum genommen werden. Das Geschenk sollte gemeinsam mit dem abgenommenen Wunschstern im Rathaus, Zimmer 3, bei Carmen Scheich, Kinder-Jugend-und Familienbeauftragte, abgegeben werden. Die Ausgabe der Geschenke an die Kinder findet kurz vor Weihnachten im Rathaus statt. Diese Aktion fand im vergangenem Jahr sehr großen Anklang und es konnten über hundert Geschenke an Kinder übergeben werden, so Carmen Scheich.