Erstes Konzert der neuen Leutkircher Stadtmusikdirektorin

Eine trotz starkem Wintereinbruch am Samstagabend voll besetzte Leutkircher Festhalle, angenehm bündig formulierte Dankesreden und ein fasziniertes Publikum, das am Ende eines großartigen „Herbstkonzerts“ nicht mit Ovationen sparte und mit einem „sit in“ eine zweite Zugabe erzwang - eindrucksvoller und berührender hätte die Stabübergabe von Stadtmusikdirektor Wolfgang Halder an Emma Geser nicht gelingen können.

Wie sehr sich beide auch für den Nachwuchs an Blasmusikern im Verbund mit der Jugendmusikschule stark machen, zeigt sich in der Tatsache, dass das Jugendblasorchester den ersten Teil des Konzertes souverän alleine bestritt.

Schwungvoll und besinnlich

Unter dem zugewandt präzisen und fordernden Dirigat von Stadtmusikdirektorin Emma Geser, die aus Diepoldshofen stammt, eröffneten die jungen Blasmusikern mit „Break up“ schwungvoll einladend und mit besinnlichen Phasen. Nach der Begrüßung vom Vorsitzenden des Fördervereins, Luis Hutter, folgte mit „No Roots“, ein echter Ohrwurm. Auffallend hierbei das rhythmische continuo des Bass Registers und der Klang von E-Gitarren.

Still bleiben oder mitsingen waren erlaubt beim bekannten „Take on me“, gefolgt vom „Wolkenmann“ mit ausdrucksvollem Saxofon-Solo. Poppig und „außerordentlich toll“ schließlich „Rock Space“, wie Geser nach langem Applaus lobte. Ins gleiche Horn blies mit trefflichen Dankesworten Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, der „seiner“ Stadtkapelle und dem Jugendblasorchester weiter eine gute Zukunft wünschte.

Wolfgang Halder ist bewegt

Sichtlich bewegt dankte Wolfgang Halder „seinen Musikern und dem über die vielen Jahre treuen Publikum“, bevor er sich nach 19 Jahren noch einmal mit „Rushmore“ dirigierend verabschiedete. Bewegend interpretierte er zusammen mit beiden Kapellen das festlich getragene Stück bis zum imposanten Finale, gefolgt von einem Beifall, der nicht enden wollte.

Nach der Pause übernahm wieder Emma Geser den Taktstock, um verbunden mit charmanter Moderation mit der Stadtkapelle „die Kraft der Elemente“ beeindruckend darzustellen: die Energie des Feuers, Wasser als Quelle des Lebens, die beruhigende und zur Besinnung bringende Erde und die Leichtigkeit der Luft.

Nicht einfacher Rhythmus

Mit „The benefication from sky and mother earth“, „Beyond the horizon“, „Voices of the sky“, „Kol Nidrei Op.47“, „Earthdance“, und „La Luz de Sol“ gelangen diese Stimmungen vorzüglich, wie mit dem Cello-Solo von Juan Camilo Gómez Lizarazú. Auch hier ließ Geser bereits durchblicken, dass sie dem Genre der Programmmusik sehr zugeneigt ist.

Wie auch beim Film werden hier Bilder und Geschichten musikalisch verstärkt und dargestellt. Einen eigenen Akzent setzte die Stadtmusikdirektorin in der Zugabe nach langem Applaus: Bei „The clapping Sun“ klatschten die Musiker gut einstudiert einen nicht einfachen Rhythmus. Weil das begeisterte Publikum einfach nicht gehen wollte, gab es noch einen Nachschlag vom gleichen Stück und von Wolfgang Halder ein bestes Kompliment an seine Nachfolgerin: „Liebe Emma - Respekt!“.