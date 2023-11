Erster Preis für kleine Helden des Johanneskindergartens

Der Evangelische Johanneskindergarten ist bei dem Wettbewerb „Kleine Helden!“ der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden und hat dafür 1000 Euro Preisgeld erhalten. Nach Auffassung der Jury sind die kreativen Ansätze zur Verbesserung der Umweltleistung und zur Sensibilisierung der Kinder für den Umwelt- und Klimaschutz vorbildlich. Die Erzieherinnen verankerten das nachhaltige Projekt „Artenvielfalt schützt das Klima“ in der Konzeption und setzten es engagiert mit den Kindern im vergangenen Jahr um, heißt es weiter.

Mit Naturexkursionen, der Gestaltung des naturnahen Gartens und Bildungsangeboten im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, wurde das Thema umfassend bearbeitet. Groß war die Freude, als die Jungen und Mädchen die ersten Bewohner im neu gebauten Insektenhotel feststellen konnten. Sie machten auch vielfältige Experimente zum Thema Natur und Nachhaltigkeit. Darüber hinaus wird in der Beki-zertifizierten Einrichtung (Bewusste Kinderernährung) auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung sowie die Verwendung von regionalen und biologisch angebauten Produkten geachtet. Das Preisgeld wird in weitere Projekte zum Thema Klima und Umweltschutz in der Kindertagesstätte investiert.