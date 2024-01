Erster Narrensprung in Allmishofen und Hexenruf in Leutkirch

In Leutkirch steht der Freitagabend, 19. Januar, ganz im Zeichen der Fasnet. Während in der Leutkircher Altstadt die Narrenzunft Nibelgau zum Hexenruf lädt, findet in Allmishofen erstmals ein Narrensprung statt.

Beim Hexen ruf erweckt die Oberhexe die Hexen der Narrenzunft Nibelgau aus dem Winterschlaf, auf dass sie das Narrentreiben in der fünften Jahreszeit aufnehmen können. Los geht es um 18 Uhr mit der Vorstellung der Zunft und ihren Maskengruppen. Für Musik sorgt die Lumpenkapelle in Aitrach.

Der Premieren-Nachtumzug der Feuerhexen Allmishofen beginnt derweil um 19.01 Uhr, ab dann ziehen 13 Masken- und drei Musikgruppen durch das kleine Dorf. Anschließend wird im großen Festzelt gefeiert.