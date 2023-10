Erst gab die Lunge auf, dann kam der Krebs

Sarah Schott ist an Mukoviszidose erkrankt und mittlerweile fast schon berühmt. Auf ihrem Instagram-Account bekannt geworden als pinguinkuh dokumentiert sie ihr Leben, klärt auf über Krebs und die Erbkrankheit Mukoviszidose und sammelt in ihrem Pinguinkuh-shop Spenden für herzkranke, krebskranke und andere chronisch kranke Kinder in Krankenhäusern. Auf ihrer Kliniktour durch den Süden von Deutschland machte kürzlich auch Station an der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Leutkirch. Dies teilt die Schule mit.

In einem berührenden Vortrag vor den Schülern und Lehrern des Bereichs Pflege erzählte Sarah Schott von ihrem Leben mit Mukoviszidose, ihrer verstorbenen Schwester, ihrem Wettlauf gegen die Zeit beim Warten auf eine Spenderlunge und darüber, wie sie dann auch noch den Krebs besiegte.

Seit ihrer Geburt leidet Sarah Schott an der Erbkrankheit Mukoviszidose. Ihre zwei Jahre ältere Schwester verstarb im Alter von 15 Jahren nach einem unerwartet schweren, plötzlichen Verlauf an der Krankheit.

Mukoviszidose ist eine unheilbare Stoffwechselerkrankung, die Lunge und Darm sowie weitere Organe des Körpers befallen kann. Durch die Erkrankung bildet sich zähflüssiger Schleim in Bronchien und Lunge. Er erschwert die Atmung und bildet einen Nährboden für Krankheitskeime. Wiederkehrende Lungenentzündungen und eine Abnahme der Lungenfunktion sind die Folge.

So auch bei Sarah Schott. Nach einer relativ normalen Kindheit verschlechterte sich ihr Zustand im Teenageralter und glich bald einer wilden Achterbahnfahrt. Mal ging es ihr besser, mal schlechter. Immer wieder musste sie mit Lungeninfekten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Ihre Lungenfunktion verschlechterte sich so weit, dass sie die Schule bald nur noch in Teilzeit und mit Sauerstoff versorgt besuchen konnte.

Dennoch erwarb sie ihr Abitur und begann ein Studium. Schließlich konnte aber nur noch eine Lungentransplantation ihr Leben retten. Beinahe wäre es dazu nicht mehr gekommen, zu schlecht ging es ihr bereits. Getreu ihrem Credo „Man muss immer mit dem Leben rechnen“ war Aufgeben für Sarah Schott aber keine Option. Auch nicht, als sie wenige Monate nach der Transplantation an Krebs erkrankte.

Heute ist die junge Frau krebsfrei und will anderen mit ihrer Geschichte und ihren Kuscheltierspenden Hoffnung geben und Mut machen. Und so verwundert es nicht, dass ihr Lieblingstier, der Pinguin, genau diese Botschaft verkörpert „Nur weil du nicht fliegen kannst, musst du nicht am Boden bleiben.“ Den Lebensmut verloren hat Sarah Schott trotz aller Widrigkeiten in ihrem Leben nie.