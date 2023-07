Eröffnungskonzert in der Festhalle

Ein Höhepunkt im musikalischen Leben von Leutkirch ist laut Mitteilung alljährlich das Eröffnungskonzert der Dozenten der Sommerakademie. Es findet in diesem Jahr am Montag, 31. Juli, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch statt. Karten gibt es bei der Touristinfo und online über www.reservix.de.

Zur 20. Auflage der Sommerakademie haben die Professores ein erlesenes Programm zusammengestellt, wie es in der Ankündigung heißt: Mit dem Streich–Trio in G–Dur (o. 9, Nr.1) eröffnen Roland Glassl (Viola) und Ian Ickert (Violoncello) den Konzertabend. Geigen–Professor Christoph Schickedanz (Hamburg) kann aus gesundheitlichen Grünenden nicht aufreten.

Vertreter Fabian Wettstein

Er wird vertreten von Fabian Wettstein, der vor vielen Jahren einmal Teilnehmer des Meisterkurses bei Schickedanz in Leutkirch war und heute als Konzertmeister bei der Württembergischen Philharmonie in Reutlingen engagiert ist.

Gemeinsam mit der Pianistin Tomoko Ichinose spielt Jan Ickert die Sonatine für Cello und Klavier von Zoltan Kodaly (1882 — 1967). Bratschist Roland Glassl lässt gemeinsam mit seiner Frau Cornelia Glassl (Klavier) den Elfentanz für Viola und Klavier der amerikanischen Komponistin Florence Price (1887 — 1953) folgen.

Lyrisches Werk

Price war eine amerikanische Komponistin und eine einflussreiche Persönlichkeit der Black Renaissance in Chicago, die erste afroamerikanische Frau, deren Werke von einem großen Orchester gespielt wurden. Ihre romantische und vom reichen kulturellen Erbe afroamerikanischer Idiome durchdrungene Musik ist ein wesentlicher Bestandteil der amerikanischen Musikgeschichte und verdient es, wie Alex Ross vom New Yorker behauptet, „weithin gehört zu werden“.

Der Elfentanz von Price ist ein energiegeladenes, spritziges und lyrisches Werk, eines von mehreren kurzen Stücken, die sie für Violine (Viola) und Klavier geschrieben hat. Mit den fünf Stücken für Cello und Bratsche von Witold Lutoslawski (1913 — 1994) beenden Roland Glassl und Jan Ickert den ersten Konzertteil.

Nach der Pause erklingt dann Dvoraks großes Klavier–Quartett Nr. 2 in Es–Dur. Am Kavier sitzt dabei die Pianistin Jiyoung Han aus München, die in diesem Jahr Korrepetitorin der Bratschenklasse bei der Sommerakademie sein wird.