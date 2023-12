Ein junger Mann aus der Leutkircher Region ist kürzlich beim TV-Format „Promi Big Brother“ zum Fan-Liebling geworden: Der 21-jährige Marco Strecker sicherte sich seine Teilnahme über eine sogenannte Wild-Card. Fans hatten zuvor per Voting die Möglichkeit, einen zusätzlichen Kandidaten zu bestimmen, der in das Haus einziehen durfte. Für Aufsehen in der Show sorgte auch sein „Outing“ vor laufender Kamera.

„Ich denke, man muss sich - egal ob auf Social Media oder im TV - von der Masse abheben.“ Marco Strecker

Bekannt geworden ist Strecker, der in Leutkirch zur Schule ging und weiterhin in der Region wohnt, vor allem über die Sozialen Medien. Seit Jahren unterhält er seine Fans mit Comedy-Videos. Auf der Plattform TikTok hat er 4,5 Millionen Follower, auf Instagram sind es 625.000. Besonders beliebt ist seine Reihe „Typisch Mütter“. Er parodiert allerdings nicht nur Mütter, sondern zum Beispiel auch Lehrer. Interview-Fragen von SZ-Redakteur Simon Nill hat der 21-Jährige, der auch in der Leutkircher Region immer wieder von Fans erkannt werde, schriftlich beantwortet.

Marco, du bist im eher beschaulichen Leutkirch aufgewachsen. Auf TikTok hast du mittlerweile etwa 200-mal so viele Follower als die Allgäu-Stadt überhaupt Einwohner hat. Wie fühlt es sich an, solche Zahlen zu lesen?

Ich hätte damals niemals damit gerechnet, dass es irgendwann so viele Menschen werden, die meine Videos und mich als Person auf Social Media verfolgen. Man kann sich das gar nicht bildlich vorstellen. Ich bin aber super dankbar für diese tolle Community! 4,5 Millionen tolle Menschen, die ich täglich mit meinen Videos bespaßen kann!

Was ist deiner Einschätzung nach nötig, um auf Social Media und im TV bekannt zu werden?

Ich denke, man muss sich - egal ob auf Social Media oder im TV - von der Masse abheben. Man sollte nicht das tun, was alle machen, sondern einfach seinen eigenen Weg finden. Ich zum Beispiel habe mit der Zeit bemerkt, dass die Leute es lieben, wenn ich Mütter, Lehrerinnen und vieles mehr parodiere. Es macht mir auch viel Spaß und man hebt sich dadurch von der Masse ab. Wichtig ist jedoch auch, nicht jemand zu sein, der man nicht ist. Die Leute merken das und bei vielen kommt das dann eben nicht gut an.

Mit der Teilnahme bei Promi Big Brother hast du es in diesem Jahr auf die ganz große Bühne geschafft. Ist für dich damit ein Traum wahr geworden?

Als die Anfrage für die Chance auf die Wildcard bei PBB (Promi Big Brother; Anm. d. Red.) kam, habe ich gar nicht lange überlegt und zugesagt. Dass ich dann auch noch die meisten Votings hatte und somit dieses Jahr als Kandidat für PBB feststand, konnte ich gar nicht realisieren. Ich liebe ja generell solche Reality-Formate und auch PBB hab ich schon zu meiner Jugend geschaut. Ich habe mich immer gefragt, wie das wohl sein mag und dadurch ist schon etwas wie so ein kleiner Traum wahr geworden. Ich hab super viel für mich dazu gelernt, hatte richtig schöne, emotionale aber auch nervenaufreibende Momente. Aber es war eine sehr schöne Erfahrung!

Welche ist die wichtigste Erfahrung, die du aus Promi Big Brother mitgenommen hast?

Für mich die wichtigste Erfahrung ist, dass ich nicht so naiv sein sollte und offener sein kann. Erst nach dem Format ist mir bewusst geworden, wie sehr man sich in Menschen täuschen kann. Ich habe mir einiges erzählen lassen von meinem Freund und meiner Familie, was die anderen Bewohner hinter meinem Rücken teilweise wirklich gedacht haben und das hat mir die Augen geöffnet. In diesen zwei Wochen habe ich auch gelernt, mehr aus mir heraus zu kommen und bin dabei für mein Empfinden auch wirklich gewachsen. Allein daher bin ich schon so froh, bei diesem Format dabei gewesen zu sein.

War das Outing dort geplant - oder eine spontane Entscheidung?

Nachdem ich am 4. Dezember aus dem Container rausgekommen bin, konnte ich auch wirklich mal das Feedback auf mein „Outing“ - wenn man es so nennen möchte - sehen. Überwiegend kamen zum Glück positive Nachrichten, was mich sehr gefreut hat. Einige haben mir aber auch unterstellt, dass ich mein Outing geplant hatte und nur den „Erfolg“ dahinter sah. Ich muss sagen, dass mich das sehr getroffen hat, da das zu keiner einzigen Sekunde in irgendeiner Form geplant war. Ich habe diese Last jahrelang mit mir getragen, immer mit der Angst, wie meine Familie und generell das Umfeld darauf reagieren könnte, wenn ich dazu stehe, dass ich Männer liebe.

Als ich bei PBB war, bin ich anfangs den Beziehungsfragen meiner Mitbewohner immer ausgewichen, weil ich Angst davor hatte. Als ich aber dann mit Manuela (Wisbeck; Anm. d. Red.) und Matthias (Mangipane) am Tisch saß und dieses Thema wieder aufkam, wollte ich in diesem Moment einfach nicht mehr gegen die Angst ankämpfen und stand offen dazu. Ich wusste, dass ich in dem Moment keine Reaktionen von tausenden Menschen bekomme, sondern nur von meinen 12 Mitbewohnern und das fiel mir dann auch etwas einfacher. Da die beiden auch homosexuell sind, hatte ich auch echt sehr ehrliche und schöne Gespräche, die mich enorm gestärkt hatten.

Wie hat sich dein Leben seit der Teilnahme und dem Outing verändert?

Ich kann tatsächlich sagen, dass es sich viel entspannter lebt. Ich habe nicht mehr diese Gedanken im Kopf, wie ich damit umgehen soll, sondern kann mich nun endlich normal mit meinem Freund verhalten - wie es eben in einer Beziehung sein sollte. Wir hielten es knapp vier Jahre lang geheim und jetzt endlich offen damit leben zu können, ist ein wirklich befreiendes Gefühl. Ich denke, das hat unsere Beziehung auch nochmal gestärkt. Auch das Verhältnis zu meiner Familie ist so viel besser geworden irgendwie, weil ich nun endlich so sein kann wie ich bin.

In einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung hast du 2018 erklärt, dass du demnächst eine Ausbildung in Bad Wurzach zum Industriekaufmann beginnen willst, die Schauspielerei aber dein Traum ist. Wie ging es mit den Plänen weiter und was denkst du fünf Jahre später darüber?

Ich habe die Ausbildung damals angefangen, aber ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht das ist, was ich den Rest meines Lebens tun möchte. Danach begann ich ja mit den „Comedy Videos“ auf Social Media und konnte dort endlich das tun, was mir Spaß macht. Die Schauspielerei ist nach wie vor ein Traum von mir und wer weiß, vielleicht klappt es ja irgendwann! Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden momentan und auch am überlegen, eine Ausbildung zum Schauspieler zu machen, möchte jedoch keine zu schnellen Entscheidungen treffen, da auch in nächster Zeit viele tolle Projekte anstehen, die ich als „Content Creator“ auf Social Media umsetze. Ich möchte mich also vorerst noch auf Social Media konzentrieren.

Im gleichen Interview wird geschildert, wie dir bereits 2018 rund 2000 Jugendliche auf dem Kölner Domplatz zujubeln. Wie ergeht es dir heute, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist?

2018 war ich noch sehr unerfahren. Ich habe damals mit ehemaligen Freunden, die auch auf Social Media bekannt, waren ein „Zuschauertreffen“ angekündigt und wir haben nicht damit gerechnet, dass so viele kommen würden. Auch heute werde ich des öfteren in der Öffentlichkeit erkannt. Solange die Menschen freundlich sind, macht mir das auch weiterhin Spaß, die Leute zu treffen. Es ist nach fünf Jahren irgendwie ein bisschen Alltag geworden. Freunde von mir finden das manchmal eher komisch, wenn wir unterwegs sind und plötzlich Menschen auf uns zukommen oder uns etwas genauer anschauen.

Besonders viele Fans folgen dir auf TikTok. Wie wichtig ist diese Plattform für dich und deinen Erfolg?

Mit TikTok hat 2015 „alles“ angefangen. Ich hab dieser Plattform also einiges zu verdanken, zumal es ja eine der ersten Plattformen war, bei der man Videos hochladen konnte. Auch heute ist diese App natürlich immer noch ein wichtiger Bestandteil für uns Content Creators.

Siehst du in der Plattform auch eine Gefahr - gerade für jüngere Nutzer?

Nicht ohne Grund ist die Plattform erst ab 13 Jahren erlaubt. Und natürlich kann es auch eine Gefahr darstellen, gerade wenn sehr junge Kinder auf dieser App unterwegs sind. Das Problem gibt es aber - denke ich - auf allen Plattformen und auch im öffentlichen Leben gibt es irgendwo diese Gefahren, sobald eine minderjährige Person unbeaufsichtigt ist, leider.

Welche Ziele verfolgst du als nächstes?

Weiterhin möchte ich auf Social Media aktiv sein und dort meine Community weiter mit Comedy-Sketches unterhalten. Ich bin aber auch nicht abgeneigt, bei weiteren Fernsehformaten dabei zu sein. Ich habe überwiegend positives Feedback erhalten und daher habe ich auch Lust, weiterhin in diese Richtung zu gehen.