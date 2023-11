Entscheidung zur Fußgängerzone nochmals vertagt

Wie kann die Leutkircher Innenstadt weiterentwickelt werden und wie sinnvoll ist dabei eine Erweiterung der Fußgängerzone? Antworten darauf sollte die Fortschreibung der Innenstadtkonzeption durch die Firma Imakomm bringen. Mit den gegebenen Antworten in Form der Umsetzungsempfehlungen ist die große Mehrheit im Gemeinderat aber nicht zufrieden.

„Weiterhin kein klares Signal“ Redaktionsleiter Simon Nill kommentiert die Debatte zur Leutkircher Innenstadt im Gemeinderat. Hier geht’s zum Kommentar

In der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde der Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung, der sich eng am Gutachten orientiert, abgelehnt. Ein gemeinsamer Antrag der drei größten Fraktionen fordert unter anderem, dass erst einmal das Innenstadtmarketing neu strukturiert beziehungsweise professionalisiert wird. Damit gibt es auch weiter keine Entscheidung über eine mögliche Ausweitung der Fußgängerzone.

An Empfehlung des Gutachtens gehalten

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle erklärte mit Blick auf die Vorlage der Verwaltung am Anfang der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt, dass die Verwaltung sich an die Empfehlung des Gutachtens gehalten hat ‐ dafür habe man es schließlich auch in Auftrag gegeben. An diesen Empfehlungen wird in der Folge von den Räten aber deutliche Kritik geäußert.

Empfohlene Artikel Entscheidung Beschlussvorschlag setzt Fußgängerzone hohe Hürden q Leutkirch

Direkt nach der Einleitung des Oberbürgermeisters stellte Waldemar Westermayer (CDU) einen fraktionsübergreifenden Beschlussvorschlag vor, der den der Verwaltung ersetzen soll. Entstanden sei dieser bei einem Treffen von Vertretern der Fraktionen Bürgerforum, CDU und Die Unabhängigen am Sonntagabend. Am Ende stimmt die deutliche Mehrheit der Räte diesem Antrag zu.

Initiativgruppe für Marketing-Konzept

Dessen erster Punkt dreht sich um die neue Struktur des Innenstadtmarketings. Es soll eine Initiativgruppe gegründet werden, die das Ziel verfolgt, „ein Konzept für ein Innenstadtmarketing zu erstellen und die dafür erforderlichen personellen Ressourcen zu klären“. Bestehen soll die Gruppe aus Oberbürgermeister, Vertretern der Bereiche Stadtplanung, Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit sowie dem Innenstadtbeauftragten und acht Gemeinderäte.

Zusätzlich wird die Stadtverwaltung beauftragt, dem Gemeinderat einen möglichst konkreten Zeitplan und den räumlichen Umfang der Fernwärmeverlegung in der Altstadt aufzuzeigen. Außerdem heißt es im schlussendlich beschlossenen Antrag weiter: „Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Reduzierung des ruhenden und fließenden Verkehrs in der Altstadt während und nach der Fernwärmeverlegung und nach der Umsetzung des 1. Bauabschnittes der Eschachsanierung (Gänsbühl, Marktplatz und Marktstrasse) zu erstellen.“

Empfehlungen bleiben hinter Erwartungen zurück

In der Folge gingen mehrere Gemeinderäte darauf ein, an welchen Stellen sie die Empfehlungen des Gutachtens kritisch sehen. Gottfried Härle (Bürgerforum) erklärte etwa, dass das Gutachten in der Analyse zwar stark sei, die Empfehlungen aber hinter den Erwartungen zurückbleiben würden.

Wie andere Ratsmitglieder auch stört er sich beispielsweise an dem Leitmotto „Familien- und Genussstadt“. Es bestehe zum einen die Gefahr, dass der Begriff „Genuss“ falsche Erwartungen erweckt. Zum anderen, so Härle, würden die Begriffe „Natur, Kultur und Kunst“ hier eventuell besser zu Leutkirch passen.

Optimierungsbedarf beim Marketing

Klar sei für ihn auch, dass man sich für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zwingend Gedanken machen muss, wie das Innenstadtmarketing zukünftig aufgestellt wird. Das Gutachten stellt zwar klar, dass es hier Optimierungsbedarf gibt ‐ so seien etwa die Bereiche City-/Eventmarketing und Wirtschaftsförderung in Leutkirch personell unterdurchschnittlich besetzt und die Verzahnung zwischen einzelnen Fachbereichen sei noch nicht optimal gelöst ‐ nennt dafür aber keine konkrete Handlungsempfehlung im Sinne einer möglichen neuen Struktur.

Ein weiteres Problem, das ebenfalls von weiteren Ratsmitgliedern als solches benannt wird, ist die Beseitigung der vorhandenen Leerstände als Voraussetzung für eine Fußgängerzone in der südlichen Marktstraße. Der Einfluss der Stadt darauf sei schließlich begrenzt, betonte Härle. Selbiges gelte für die geforderte zusätzliche Außengastronomie.

Bewertungsmaßstäbe nicht nachvollziehbar

Härle ging auch nochmals auf das Thema „autoarme Altstadt“ ein. Für ihn ist aus dem Gutachten heraus nicht nachvollziehbar, welchen Bewertungsmaßstäbe hier zu einer Ablehnung geführt hätten. Zumal man bei einer Fußgängerzone in der Marktstraße-Süd auch die negativen Folgen für andere Bereiche, wie etwa eine Verkehrsverlagerung in die Bachstraße, in den Blick nehmen müsse.

Nachvollziehbar sei es dagegen, dass mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen abgewartet werden sollte, bis das Thema Fernwärme in der Altstadt ‐ die Arbeiten hierzu werden wohl 2025/26 stattfinden ‐ abgeschlossen ist.

Isny als ein Vorbild

Auch Brigitte Schuler-Kuon (Die Unabhängigen) betonte, wie wichtig ein professionelles Stadtmarketing für die weitere Entwicklung der Innenstadt sei. Als Vorbilder nannte sie hier Isny und Feldkirch. Aufgabe eines solchen professionellen Stadtmarketings wäre es dann auch, beim Thema „aktives Nutzungsmanagement“, wo es unter anderem um den Leerstand geht, auf die betroffenen Immobilieneigentümer zuzugehen. Hier sei in der Vergangenheit zu wenig passiert.

Ähnlich äußerten sich ihre Fraktionskollegen Daniel Krug und Burkhard Zorn sowie Walter Braun (Freie Wähler), die ebenfalls die Wichtigkeit eines besser ausgestatteten Stadtmarketings betonten. Man müsse hier „zeitnah“ vorankommen, so Braun. Wobei Zorn vorsorglich betonte, dass es nicht möglich sei, dass Einzelhandel und Gastronomie dann die Kosten dafür tragen.

Wunsch nach einem „neutralen Büro“

Krug plädierte dafür, für diesen Zweck im Haushalt 2024 bereits eine entsprechende Summe zu hinterlegen, er nannte dabei einen Betrag von 500.000 Euro. Wenn man damit warte, bis die nun zu gründenden Initiativgruppe zu einem konkreten Ergebnis kommt, verzögere sich der ganze Prozess sonst noch mehr. Klar sein müsse dabei, dass das neue Stadtmarketing dann ein „neutrales Büro“ sein sollte, das nicht direkt bei der Stadtverwaltung angesiedelt ist.

Grundsätzlich sei es wichtig, beim Thema Verkehr endlich eine zuverlässige Planung festzulegen. Dann investiere auch eher jemand in der Innenstadt. „Derzeit hängt alles in der Schwebe“, so Krug.