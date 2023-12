Ensemble „Paraplui“ kommt am 7. Januar in die Festhalle Leutkirch

(sz) - Neujahrsklänge aus aller Welt erklingen im Konzert mit dem vierköpfigen Ensemble „Paraplui“ um die neue Leutkircher Stadtmusikdirektorin Emma Geser am Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Karten für das Neujahrskonzert zum Ausklang der Weihnachtszeit gibt es online auf www.reservix.de, im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch (Marktstraße 32) und an der Tageskasse in der Festhalle am Konzerttag ab 16 Uhr. Bei der Soiree in der vhs-Konzertreihe „Leutkircher Klassik“ musiziert die Tubistin, Geigerin und Sängerin Emma Geser gemeinsam mit ihrem Mann Bernd Geser (Euphonium), dem Marktoberdorfer Schlagwerker Hermann März und der Harfenistin Konstanze Kraus aus Memmingen.