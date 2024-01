Emma Geser glänzt mit dem Quartett „Paraplui“

So hat das Publikum in der voll besetzten Festhalle wohl noch nie ein Konzert der „Leutkircher Klassik“ erlebt. Harfe, Euphonium und Bassflügelhorn, Marimba und Percussion. Tonangebend bei „Paraplui“ ist die jüngst zur Leutkircher Stadtmusikdirektoren gewählte Emma Geser aus Diepoldshofen - mit Tuba, Geige, Mandoline, Gesang. Fast ausschließlich neue, bislang nie gehörte Stücke, in ungewöhnlicher Besetzung. Ein fröhliches Feuerwerk zum Jahresbeginn. Viel, viel Beifall.

Das Quartett besteht erst seit eineinhalb Jahren, hat mittlerweile schon zahlreiche erfolgreiche Auftritte. Dabei: Konstanze Kraus, Leiterin der Sing- und Musikschule Memmingen, an der Harfe. Hermann März, Marimba und Percussion, unterrichtet an der Musikschule Lindau, ist zudem viel gefragter Musiker in zahlreichen Orchestern, auch bei den Bregenzer Festspielen. Bernd Geser ist Instrumentenbauer mit eigener Werkstatt, Dozent für Euphonium an der Musikschule Brandnertal (Vorarlberg), Tiefblechdozent der Sing- und Musikschule Memmingen, Dirigent der Musikkapelle Muthmannshofen, Solo-Euphonist des Blasorchesters „Windwerk Music Project“ sowie der Championship Brassband „3BA-Concert-Band“, Tenorhornist bei „Blechverrückt“ und gefragter Solist im In- und Ausland. Tja, und Emma Geser hat einfach Musik im Blut. Unterrichtet Tuba in Memmingen, leitet seit September die Leutkircher Stadtkapelle, arrangiert, spielt Geige und Mandoline, erfreut mit feiner Singstimme. Bleibt bodenständig, moderiert in schönstem hiesigem Idiom.

Kurz: ein hochkarätiges Quartett, außergewöhnlich besetzt. Fröhlich, locker, unbeschwert. Die vier eröffnen mit „Canzone della Strada“ von Mulo Francel, bekannt als Saxophonist bei „Quadro Nuevo“. Latin-Sound, swingend, tänzerisch. Rhythmisch vertrackt, interessant, geht es weiter mit „Marcello“ von Eric Sammut (geboren 1968). Die Tuba übernimmt hier den Part des Cello. Das Publikum reagiert begeistert. Eine innig-schöne Stimme von Emma Geser bei „Perfect Day“, zupackend der „Devils Waltz“. Und, und, und. Lauter zeitgenössische Komponisten, auch Komponistinnen, so Solveig Heilo von der einstigen norwegischen Frauen-Kultband „Katzenjammer“.

Einzig das Harfen-Konzert in B-Dur von Georg Friedrich Händel ist ein Klassiker, dient zum Runterkommen vom attackierenden „Ratata“, einem battel zwischen Percussion und Bassflügelhorn. Einige Stücke sind eigens für „Paraplui“ komponiert, etwa die „Sommersuite“ vom Dänen Harald Haugaard (Jahrgang 1975). Zwischendurch überrascht die Harfenistin mit einem derben deutsch-englischem Spaßgedicht. Von wegen engelsgleiche Saitenfee!

Die Zuhörerinnen und Zuhörer applaudieren lange, als Zugabe erklingt vierstimmig die alpenländische Weise „Mitten im Winterschnee“. Da der Beifall nicht enden will, gibt’s noch ein handfestes Stück obendrauf. So vielfältig, so munter darf das musikalische Jahr 2024 gerne weitergehen.