Die Heizanlage des Wohnkonzerns Vonovia in der Leutkircher Wohnsiedlung Pfingstweide, an die rund 300 Wohnungen angeschlossen sind, sorgt aktuell wieder für Ärger.

Nach einem mehrtägigen Ausfall werden rund 120 Wohnungen derzeit über eine mobile Heizanlage versorgt - bei der selbst es allerdings auch schon wieder Ausfälle gab, wie betroffene Bewohner berichten und Vonovia-Sprecher Olaf Frei bestätigt. Frei versichert, dass der Konzern daran arbeite, die generelle Störanfälligkeit der Anlage in den Griff zu bekommen.

Der aktuelle Ausfall

Seit Anfang vergangener Woche fällt in den Hochhäusern Holbeinstraße 9 und 7 die reguläre Wärmeversorgung aus. Eine Anwohnerin berichtete gegenüber der Redaktion von einstelligen Raumtemperaturen. Nach mehreren Tagen wurde dann am Freitag zumindest eine mobile Heizzentrale herangebracht. Bis diese die Bewohner der rund 120 betroffenen Wohnungen allerdings mit Wärme versorgte, dauerte es noch weitere Tage.

Nicht wie von Frei ursprünglich angekündigt am Freitag, sondern erst Sonntagfrüh konnten wieder alle Wohnungen beheizt werden. Beim Anschluss an das vorhandene Versorgungsnetz sei es zu Komplikationen gekommen, fehlende Anschlussteile konnten erst am Samstag geliefert werden, so Frei.

Nach anfänglichen Startproblemen läuft die mobile Heizzentrale laut Vonovia inzwischen. (Foto: Patrick Müller )

Pannenserie geht weiter

Damit war mit der Pannenserie aber noch nicht Schluss: Am Montag war die mobile Heizzentrale zeitweise nicht in Betrieb. Der Öl-Vorratsbehälter war aufgebraucht. „Jetzt wird der Öltank täglich kontrolliert und bei Bedarf befüllt, so dass der beauftragte Unternehmer uns beziehungsweise unseren Mietern eine durchgängige Wärmeversorgung gewährleistet“, versichert Frei.

Die Reparaturen an der eigentlichen Anlage, die laut Frei 2017 erneuert wurde, laufen derweil diese Woche weiter. „Wir planen umfangreichere, mehrtägige Arbeiten, um die Anlage zu reparieren“, so Frei.

Die Ursache der Störung

Mit Blick auf die Ursache der Störung erklärt er: „Alle Gebäude sind durch ein Nahwärmenetz mit Unterstationen versorgt. Das Hauptproblem liegt nicht in der Grundversorgung der beiden Heizkessel, sondern an der Hydraulik, also das alle Verbraucher/Heizörper mit der richtigen Durchflussmenge versorgt werden.“

Parallel zu den Reparaturarbeiten schreibe man gerade den Auftrag für ein externes Ingenieurbüro aus, „um zu überprüfen, inwieweit die Heizungsanlage nachhaltig optimierbar ist und wir dann endlich die Störanfälligkeit in den Griff bekommen und die wiederholten Störungen zukünftig abstellen“, so Frei weiter.

Enttäuschte Bewohner

Für die Betroffenen bleibt zu hoffen, dass sich der Konzern wie angekündigt nachhaltig um das Problem kümmert. Das Vertrauen bei diesen in die Vonovia ist allerdings teils nicht mehr groß. Eine weitere Anwohnerin schrieb diese Woche in einer Mail an die Redaktion unter anderem, dass man zwischendurch versprochen habe, einen Heizlüfter mit Zähler vorbeizubringen: „Leider war dies auch nur ein leeres Versprechen.“

Beim Blick zurück wird klar, warum die Verbitterung teils groß ist. Mindestens seit Herbst 2018 kommt es bei der Heizungsanlage immer wieder zu Problemen. Einen größeren Ausfall der zentralen Heizung, die im Gebäude Holbeinstraße 11 untergebracht ist, gab es im Sommer 2021. Bis zur Fertigstellung der Instandsetzung im Frühjahr 2022 hätten dann mobile Heizzentralen die Wärme und Warmwasserversorgung sichergestellt.

Thema im Gemeinderat

Auch nach der Inbetriebnahme kam es immer wieder zu Ausfällen, der Konzern habe aber schnell den jeweiligen Defekt „innerhalb weniger Tage“ beheben können. Zu weiteren Ausfällen im Dezember 2022 kam es in den Gebäuden Holbeinstraße 18 und Syrlinstraße 9.

Diese beiden Häuser gehören zwar, ebenso die das Gebäude Holbeinstraße 7, nicht der Vonovia, werden aber von deren Heizungsanlage mitversorgt. Dieser Ausfall, bei dessen Ursache Vonovia die Schuld damals von sich wies, stand im Mittelpunkt einer Petition, die im März 2023 auch im Leutkircher Gemeinderat thematisiert wurde.