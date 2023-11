Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 11 Uhr an der Abfahrt der Autobahnanschlussstelle Leutkirch-West ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, beerkte ein 75 Jahre alter Audi-Fahrer an der Einmündung zur B 465 zu spät, dass ein vorausfahrender 58-Jähriger mit seinem Ford verkehrsbedingt halten musste, und fuhr auf. Bei der Kollision wurde die 56 Jahre alte Beifahrerin im Ford leicht verletzt. Der Audi musste abgeschleppt werden.