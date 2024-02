Eine Janis-Joplin-Show im Bocksaal

Der Verein für Musik und Kleinkunst in Leutkirch, Larifari, präsentiert am Freitag, 23. Februar, Maggie Mackenthun und Kozmic Blue mit einer Janis-Joplin-Show im Bocksaal in Leutkirch. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Im Grunde machen wir Blues - lautet die Antwort von Maggie McInthun auf die Frage, wie man denn ihre Musik beschreiben könne. Und in der Tat, wohl bei jedem der Konzerte springt das „blue feeling“ auf die Zuhörer über, auch wenn die Musik nicht als orthodoxer - oder gar Mainstream - Blues bezeichnet werden kann. Kozmic Blue ist eine Band, die, auch bedingt durch die unübliche Instrumentierung mit unverwechselbar eigenständigem Sound überzeugt.

Schlaggitarrist Gerhard Sagemueller war früher mal Trommler. Das hört man, wenn er in den Uptempo-Nummern über die Saiten seiner Akustischen jagt, während er gleichzeitig mit den Füßen diverse Percussion und Pedale bedient. Bassist Claus Quitschau brilliert dabei unkonventionell solistisch und Frontfrau, Harmonicaspielerin und Flötistin Maggie McInthun demonstriert mit unbändiger Kraft, dass die menschliche Stimme ein Instrument ist, mit der man flüstern, kratzen, kreischen, aber auch einen klaren Sopran singen und weitab jeglicher vorgegebener Notation improvisieren kann.

Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Larifari-Mitglieder zahlen 17 Euro. Tischplatzreservierung per Mail an [email protected].