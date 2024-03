Im Juni stehen die Kommunal- und Europawahlen an. Im Gegensatz zu Bundestagswahlen sind hier auch in Deutschland lebende EU-Ausländer wahlberechtigt. Eine, die von diesem Wahlrecht sicher Gebrauch machen wird, ist Margarita Takacs. Die Bulgarin lebt seit einigen Jahren in Leutkirch.

Im Gespräch mit der Redaktion berichtet sie unter anderem, wie sie als EU-Ausländerin das Leben beziehungsweise die politische und gesellschaftliche Beteiligung in Leutkirch erlebt, welche Unterschiede es in diesem Bereich zu Bulgarien gibt und warum die anstehende Europawahl die vielleicht wichtigste der letzten Jahrzehnte sei.

Politisch sehr interessiert

Die 45-jährige Takacs ist grundsätzlich politisch sehr interessiert, war bis vor Kurzem auch noch Mitglied einer bulgarischen Partei. Dieses Interesse gelte auch für die Politik auf kommunaler Ebene, also konkret in Leutkirch, sagt sie.

Was etwa für die Kinder gemacht wird oder wie die Infrastruktur vorangebracht werden kann, sollte uns alle interessieren. Margarita Takacs

„Schließlich geht es darum, was in der direkten Umgebung passiert. Was etwa für die Kinder gemacht wird oder wie die Infrastruktur vorangebracht werden kann, sollte uns alle interessieren“, erklärt Takacs.

Dass sie hier auch als Ausländerin das aktive und passive Wahlrecht hat, bezeichnet sie als „enorm“. Sie überlege sogar ernsthaft, bei den Unabhängigen selbst anzutreten.

Wahlberechtigung sehr bedeutend

Generell sei eine solche Wahlberechtigung, egal auf welcher Ebene, gleich aus zwei Gründen bedeutend: Zum einen, damit sich die jeweilige Person für die Politik interessiert. Und zum anderen, damit die Politik auch diese Personengruppe stärker im Fokus hat.

Sie selbst, betont sie, ist aber auch dann politisch interessiert, wenn sie nicht wählen darf. „Politik ist ein großer Teil des Lebens. Dass ich zum Beispiel nicht an der Bundestagswahl teilnehmen darf, heißt nicht, dass ich mich für die Bundespolitik nicht interessiere.“ Zumal sie durchaus irgendwann auch die deutsche Staatsbürgerschaft anstrebe.

Nach Deutschland gekommen ist sie über ihren Mann, erzählt sie. Dieser komme ursprünglich aus Leutkirch, habe hier seine Ausbildung gemacht und ging später nach Bulgarien. Dort lernte er Margarita Takacs kennen. Als sie ein Kind bekamen, dachten sie, dass das doch ein schöner Moment wäre, als Familie nach Deutschland zurückzukehren. „In Bulgarien ist es auch schön, aber in Deutschland einfach sicherer“, sagt Takacs.

Versteht inzwischen sogar schwäbisch

Als sie 2016 nach Deutschland kam, konnte sie noch kein Deutsch. „Aber zum Glück gut Englisch, damit kam ich auch in Leutkirch am Anfang ganz gut zurecht. Allerdings war es mir unangenehm, wenn man sich zum Beispiel mit Freunden traf - und alle wegen mir immer durchgehend Englisch sprechen mussten“, blickt sie zurück.

Das hat sich mittlerweile geändert, inzwischen versteht sie sogar schwäbisch, sagt Takacs schmunzelnd. Seit Kurzem arbeite sie in einer Bank. In diesem Bereich war sie auch schon in Bulgarien tätig.

Tipp für erfolgreiche Integration

Angesprochen auf ihre erfolgreiche Integration betont sie, dass dafür vor allem das Engagement in Vereinen und im Ehrenamt, oder auch über die Kinder im Elternbeirat, wichtig sei. Hier komme man automatisch mit Deutschen in Kontakt.

Ich finde es beeindruckend, wie viele Leute in Deutschland ehrenamtlich aktiv sind. Margarita Takacs

Dieser Bereich sei auch einer der großen Unterschiede zwischen der deutschen und der bulgarischen Gesellschaft: „Ich finde es beeindruckend, wie viele Leute in Deutschland ehrenamtlich aktiv sind.“ Das kenne sie aus Bulgarien so nicht.

75 Jahre Grundgesetz

Mit Blick darauf, dass das Grundgesetz in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, danach gefragt, wie gut sie diese deutsche Verfassung finde, sagt Takacs: natürlich sehr gut. Wichtig sei aber auch immer, wie eine solche Verfassung dann auch tatsächlich gelebt werde.

Dank des EU-Rechts seien die Regeln auf dem Papier beispielsweise auch in Bulgarien relativ ähnlich. In Deutschland, mit seiner über Jahrzehnte gewachsenen Demokratie, und einer entsprechend gewachsenen Zivilgesellschaft, würden diese aber ganz andere verstanden und umgesetzt.

Einsatz für die Demokratie

„Aber auch wir - wir in dem Fall als Bulgaren - versuchen, so weit wie möglich an diesen Wert zu kommen“, betont sie. Auch deswegen war sie in beziehungsweise für Bulgarien als Mitglied einer liberalen Partei rund 15 Jahre aktiv. „Wir haben in dieser Zeit etwas geschafft“, betont sie. Etwa im Bereich der Korruption.

Auch von Deutschland aus unterstützt sie die Demokratie in Bulgarien weiter, organisiert unter anderem die Wahlteilnahme an bulgarische Wahlen von Bulgaren, die in Deutschland leben. Der Ort dafür war hier zuletzt Memmingen, erklärt sie. Bei der letzten Wahl hätten hier rund 250 Bulgaren, aus einem Umkreis von etwa 50 Kilometern, abgestimmt.

Alle Vorteile, die wir als EU-Bürger jetzt genießen, könnten schnell weg sein. Margarita Takacs

„Ihre“ bisherige Partei in Bulgarien unterstütze sie seit Kurzem aber nicht mehr. Aus Protest dagegen, dass sich diese im EU-Parlament der EVP-Fraktion anschließen möchte, sei sie ausgetreten. Überhaupt spielt bei Takacs die EU eine wichtige Rolle. Die Freiheit, als EU-Bürger jederzeit seine Koffer packen zu können und wohnen und arbeiten zu können, wo man möchte, sei großartig.

Angesicht starker nationalistischer Bewegungen in fast allen Ländern, ist die nun anstehende Europawahl aus Sicht von Takacs die vielleicht wichtigste der letzten Jahrzehnte. „Alle Vorteile, die wir als EU-Bürger jetzt genießen, könnten schnell weg sein“, sagt sie. Überhaupt: „Demokratie sollte man nicht als garantiert nehmen“, betont Takacs.