Eine Bierkönigin zwischen Bayern und Württemberg

Von A, wie Auerhenne, über B, wie Biker, bis hin zum gelenkten und sanften Tourismus reichten die Themen beim jüngsten Treffen von Vertretern des Vereins Allgäuer Glasregion Adelegg (AGA) auf der Alpe Wenger Egg. Das Hauptaugenmerk der fünf Bürgermeister und des Adelegg–Rangers richteten sich zunächst allerdings auf die frisch gekrönte bayerische Bierkönigin Mona Sommer, die der in Tracht gewandeten Männergesellschaft edlen Glanz verlieh.

Die gelernte Brauerin und Mälzerin wurde vor rund zwei Monaten im Münchener Löwenbräukeller für zwei Jahre gekrönt. Sie soll Lust auf wohldosierten Biergenuss machen und die Menschen über die Einzigartigkeit des bayerischen Bieres und die Besonderheiten der bayerischen Brauwirtschaft informieren. Die gelte selbstverständlich auch für das Bier aus Baden–Württemberg, versicherte die 24–Jährige.

45 Pflichttermine in zwei Monaten

Für die Mitglieder der AGA verbindet Mona Sommer das württembergische und das bayerische Allgäu in idealer Weise, da sie in Weitnau wohnt und in Leutkirch bei der Brauerei Härle arbeitet. Dass ihr Dasein als Bierkönigin kein Leichtes ist, davon zeugen die 45 Pflichttermine, die die Weitnauerin in den ersten zwei Monaten ihrer Regentschaft absolvieren musste.

Das Leben als königliche Hoheit ist anstrengend, macht mir aber auch viel Spaß. Vor allem, wenn ich in solch netter Gesellschaft bin. Erheben wir unsere Gläser, so die Brauerin.

Bei ihrer gemeinsamen „AGA–Botschafter–Brotzeit“ bezeichneten die fünf Schultes ihr jüngstes Projekt, den Glasiusweg, als vollen Erfolg. Der 4,4 Kilometer lange Weg mit 16 interaktiven Lern– und Spielstationen zwischen Schmidsfelden und Kreuzthal werde von Gästen und Einheimischen sehr gut angenommen. Das länderübergreifende Projekt macht die Geschichte der Glasmacher in der Adelegg für Klein und Groß erlebbar.

Zollstelle an der Eschach

Eine Station steht genau an der Grenze zwischen Württemberg und Bayern. Die Zollstelle an der Eschach erinnert daran, dass das Flüsschen eine uralte Grenze war. Lange trennte es die Klöster Isny und Kempten voneinander, heute Baden–Württemberg und Bayern.

Im grüne Herz des Allgäus, der Adelegg ist von Trennung nichts mehr zu spüren. Für viele Menschen ist die bewaldete Berglandschaft zu einer Genussregion geworden. Wald und Wildnis, tausend Tobel, Flora und Fauna suchen ihresgleichen. Zahllose Waldwege und manch geheimer Pfad locken Wanderer, Mountainbiker, Naturfreunde oder im Herbst die Pilzsammler an. In Schmidsfelden und in Eisenbach wird die Geschichte der Glasmacher lebendig, welche Besucher auf dem Glasmachweg entdecken können.

Perle des sanften Tourismus

„Die Alpe Wenger Egg auf 1056 Meter Höhe ist ebenso eine Genussoase, wie die gesamte Region rings um die Adelegg. Wir besuchen diese Perle des sanften Tourismus, mit ihrem regionalem Bier, dem vorzüglichen Allgäuer Bergkäse und dem leckerem selbst gebackenem Kuchen immer wieder gern. Deshalb findet unser Treffen hier statt“, sagen die kommunalen Vertreter.

Die anliegenden Gemeinden des mächtigen Waldblocks zwischen Buchenberg, Weitnau, Isny, Leutkirch, Altusried und Wiggensbach haben sich im Jahre 2011 zur AGA zusammengeschlossen, um den naturverträglichen Tourismus in dieser besonderen Genussregion zu fördern. Die Schönheit der Natur soll erlebbar gemacht werden, ohne sie zu schädigen. Keine leichte Aufgabe, denn immer mehr Menschen haben die Adelegg als Freizeitrevier entdeckt. Der 2018 eröffnete Center Parcs Allgäu brachte nochmals viele Besucher in die Region.

Gämsen, Hirsche und Auerhähne

Gämsen, Hirsche, Auerhähne und viele weitere, selten gewordene Tiere und Pflanzen, leiden unter den zahlreichen Wanderern, Mountainbikern oder Schneeschuhgehern. Damit diese Tiere auch in Zukunft ihren Lebensraum in der Adelegg behalten können, der Höhenzug aber trotzdem für Freizeitmenschen zugänglich bleibt, haben die Gemeinden um die Adelegg gemeinsam mit der Stadt Leutkirch mit Tobias Boneberger einen Ranger angestellt. Er ist für die Besucherlenkung in der Adelegg und um den angrenzenden Center Parcs Allgäu zuständig.

Besucher und Gäste sollen ihrer Freizeitaktivitäten möglichst auf unkritische Bereiche beschränken; der Ranger soll helfen, Alternativen außerhalb der sensiblen Naturbereiche zu schaffen. Eine Herkulesaufgabe, versichern die Bürgermeister, schauen auf Mona Sommer, sagen augenzwinkernd: „Vielleicht können ihre Königliche Hoheit ihm dabei helfen, den wunderbarer Natur– und Erholungsraum Adelegg zu erhalten.“ Bevor sich die Männer in den Hirschledernen auf den Heimweg machen schallt ein „Prosit auf die Königin! Sie lebe hoch!“ durch den Gastraum des Wenger Eggs.