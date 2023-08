Einblicke ins neue Leutkircher Stadtquartier

Auf den Balkonen stehen Gartenmöbel und oft auch Grünpflanzen, auf dem einen oder anderen halten sich an diesem Tag auch Leute auf. Etwas vorgelagert ist der neue Spielplatz, bei dem das blaue Sonnensegel über dem großen Sandkasten ins Auge sticht: In den siebengeschossigen „Marker“ im neuen Leutkircher Quartier Storchengärten ist bereits sichtbar Leben eingezogen.

Mehr als 50 Mietwohnungen

Und auch im daran anschließenden Gebäude wurden die ersten Wohnungen bereits an die neuen Eigentümer übergeben, erklärt Rainer Geser vom Investor IVG. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ blickt er außerdem auf die Fertigstellung der beiden großen Gebäude voraus, in denen mehr als 50 Mietwohnungen entstehen, sowie auf den zweiten Bauabschnitt, bei dem man sich derzeit in der Planungsphase befinde.

Die 38 Wohnungen im „Marker“ wurden ab März an die neuen Eigentümer übergeben, so Geser. Bisher habe er nur positive Rückmeldungen bekommen. Bereits fertig und als öffentlicher Bereich an die Stadt übergeben sei auch der neue Spielplatz, der südlich vor dem „Marker“ entstanden ist.

Im Innenausbau fertig

Die anderen drei Häuser mit insgesamt 90 Eigentumswohnungen sind im Innenausbau fertig und verputzt. Auch hier wurden die ersten Wohnungen bereits übergeben. Die anderen folgen nach und nach, berichtet Geser.

Die beiden Häuser, die noch nicht fertig sind, sind die mit den Mietwohnungen, die im Bestand des Investors verbleiben werden. Bei einem ist bereits der Innenausbau gestartet, das andere Gebäude befindet sich noch im Rohbau.

Mitte 2024 sollen dann auch diese beiden Häuser bezugsfertig sein, sagt Geser.

33 Prozent unterhalb der ortsüblichen Miete

Dann sollen hier 53 Wohnungen entstanden sein, von denen 49 als bezahlbarer Wohnraum besonders günstig angeboten werden sollen, und zwar 33 Prozent unterhalb der ortsüblichen Miete. Die Wohnungen sollen noch Ende des Jahres vermarktet werden, so Geser.

Damit übererfülle man den Schlüssel für den vorgeschriebenen Anteil an Sozialwohnungen — „aus Überzeugung“, sagt Geser. Denn durch die gestiegenen Preise werden auf dem freien Markt längst nicht mehr alle fündig. Auch bei Älteren, deren Rente nicht besonders hoch ist, sei der Bedarf groß.

Positive Stimmen zur Umsetzung

Geser betont, dass jedes der Gebäude, die alle dem hohen Energiestandard „KfW 40 plus“ beziehungsweise „KfW–Effizienzhaus 55“ entsprechen, eine leicht andere Architektursprache spreche. Auch aus der Bürgerschaft seien viele positive Stimmen zur Umsetzung zu hören.

Die Bebauung steigt von Süd nach Nord, also zur Bahnlinie hin an. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind auch bereits einige der bis zu 40 Einfamilien– und Reihenhäuser fertig, die von privaten Bauherren gebaut werden. Diese Anordnung werde auch im zweiten Bauabschnitt so weitergeführt. Zwischen beiden Bauabschnitten entsteht der neue Quartiersplatz.

Aktuell in der Planungsphase

Bei diesem zweiten Bauabschnitt befinde man sich aktuell in der Planungsphase. Während man in laufenden Jahr noch an bestehende Pachtverhältnisse gebunden ist, könnte die Bauarbeiten hier im nächsten Jahr starten. Für diejenigen, die dann bereits in den fertiggestellten Gebäuden wohnen, gebe es dabei durch die räumliche Trennung keine großen Beeinträchtigungen, so Geser.

Zum Start des Projekts war die Rede davon, dass der zweite Bauabschnitt zwischen 2024 und 2027 entstehen soll. Beim aktuellen Gespräch vor Ort hält sich Geser mit konkreten Zeitangaben zurück. Das Marktumfeld derzeit sei durchaus anspruchsvoll, sowohl Baukosten als auch Finanzierungszinsen sind hoch, erklärt er.

Hohe Nachfrage

Zuversichtlich stimme ihn aber, dass auch die Nachfrage und der Bedarf hoch sind. Zumal es neue Wohnungen, erst recht in dieser Anzahl, in dieser zentralen Lage in Leutkirch ansonsten nicht gebe. Neben der hohen Mietnachfrage kommen auch immer wieder Nachfragen nach Eigentumswohngen aus dem zweiten Bauabschnitt, berichtet Geser. Die 128 Eigentumswohnungen aus dem ersten Abschnitt sind längst alle verkauft.

Generell, so Geser, stehe der Bebauungsplan — und soll auch entsprechend umgesetzt werden. Je nachdem, wie viele Teilflächen im zweiten Bauabschnitt gewerblich genutzt werden — denkbar wären hier auch Büros, auch von einem Hotel war anfangs die Rede — könnte insgesamt bis zu 370 Wohnungen im neuen Stadtquartier entstehen.

Neben den Storchengärten ist die IVG auch an anderer Stelle in Leutkirch beim Wohnungsbau aktiv: Noch Ende diesen Jahres oder spätestens Anfang 2024 starten in der Wilhelmstraße 18 die Bauarbeiten zu einem neuen Mehrfamilienhaus mit elf Wohneinheiten und Tiefgarage, berichtet Geser.