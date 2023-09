Einblicke in ein besonderes Leutkircher Industriedenkmal

Nah an der Stadt und trotzdem in der Natur, für jeden gut begehbar, das beruhigend wirkende Wasser fast immer im Blick: Die Runde um den Stadtweiher ist für viele Leutkircher ein beliebtes Ziel für einen längeren Spaziergang. Eine Runde, die jetzt nochmals aufgewertet wird: Die Heimatpflege Leutkirch hat vor wenigen Tagen eine Dauerausstellung im Außenbereich des Pumphauses installiert.

Mit Tafeln wird über die Funktion und Aufgabe des Bauwerks am Stadtweiherzulauf informiert, zusätzlich gibt es neue Sitzmöglichkeiten. Im Haus selbst findet sich eine kleine Ausstellung zur Wasserversorgung und Mühlen der Stadt.

Ein Industriedenkmal im Urzustand

„Das ein ganz besonderes Ding, ein Industriedenkmal im Urzustand. Davon gibt es in Leutkirch nicht viele“, betont Michael Waizenegger, Vorsitzender der Heimatpflege, beim Blick auf das Pumpenhaus aus dem Jahr 1895. Der Verein hat sich dem Gebäude angenommen und in rund 250 ehrenamtlichen Arbeitsstunden unter anderem Schlamm und Unrat im Inneren entfernt.

Auch wenn viele Leutkircher das Pumphaus kennen, wissen vermutlich die wenigsten um dessen einst große Bedeutung für die Stadt. (Foto: Patrick Müller )

Anschließend wurde die Anlagentechnik in Augenschein genommen und eine Ausstellung dazu in den Innenräumen konzipiert. Ziel des Verein ist es, die Technik aufzubereiten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so Waizenegger.

Große Bedeutung für die Stadt

„Hier laufen täglich viele Menschen vorbei, die zwar das Pumphaus kennen, aber vermutlich oft nicht wissen, welch große Bedeutung es einst für die Stadt hatte“, sagt Waizenegger. Das Konstrukt habe ab 1895 die erste technische Wasserversorgung der Stadt dargestellt. „Von hier aus wurde das Wasser aus den umliegenden Quellen mit Hilfe der Wasserkraft zum Hochbehälter auf der Wilhelmshöhe gepumpt“, erklärt er. Dadurch konnte die Stadt konstant mit qualitativ hochwertigem Wasser versorgt werden.

Am Sonntag, 10. September, dem Tag des Denkmals, soll dieses „Juwel im Urzustand“ jedem interessierten Bürger zugänglich gemacht werden, auch zwei Führungen durch die Ausstellung, um 14 und 15.30 Uhr, wird es geben.

Info–Stehlen und Sitzmöglichkeiten

Außerdem werden an diesem Tag auch die Info–Stehlen und Sitzmöglichkeiten vor dem Pumphaus, die geschaffen wurden um Spaziergängern das Projekt vorzustellen, offiziell eröffnet werden. Um 14 Uhr werde es dazu einen kleinen Eröffnungsakt geben, so Waizenegger.

Die neue Dauerausstellung im Außenbereich lädt zu einem Stopp ein. (Foto: Patrick Müller )

Generell wolle man die Innenräume regelmäßig für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Wie genau das aussehen soll, sei aber noch nicht klar. Waizenegger könnte sich hier zum Beispiel Kunstausstellungen vorstellen. „Für Ideen, wie man das Gebäude nutzen könnte, sind wir offen. Wir möchten hier Leben reinbringen“, betont der Vereinsvorsitzende. Eine Überlegung ist auch, die großen Fenster so zu gestalten, das Spaziergänger jederzeit in das Innere blicken können.

Turbine läuft wieder

In den Innenräumen haben die Mitglieder der Heimatpflege auch die alte Francis–Spiralturbine wieder zum Laufen bekommen, da es auch hierfür jemand mit passendem Geschick im Verein gibt. Generell sei es schön zu sehen, wie jeder in der Heimatpflege seine eigenen Talente einbringt — und so zusammen solche Projekte erst möglich werden, sagt Waizenegger.

Die Turbine wurde 1946 von der Firma Sulzer Escher Wyss aus Ravensburg geliefert und ersetzte damals das alte Wasserrad.Vermutlich, so Waizenegger, wurde die Turbine in der Nachkriegszeit mit Nahrungsmitteln bezahlt.

Zusammenarbeit mit Hochschule

Beim Projekt Pumpwerk arbeitet die Heimatpflege auch mit der Hochschule Ravensburg–Weingarten zusammen. Die Hochschule prüft die Nutzung von Wasserkraft an dem Standort in einer Semesterübergreifenden Studienarbeit. Perspektivisch soll das Pumphaus auch als Lernort und Reallabor für Studenten der Einrichtung dienen.

Waizenegger ist überzeugt davon, dass das Interesse der Leutkircher am Pumphaus groß ist. An den Abenden, an denen die Mitglieder der Heimatpflege dort gearbeitet haben, seien immer wieder viele Spaziergänger interessiert stehen geblieben.

Ein komplexes Bauwerk

Auch er selbst ist von dem komplexen Bauwerk mit seiner ausgeklügelten Technik begeistert. „Ich finde es faszinierend, was die Menschen damals schon geleistet haben. Es ist spannend, die Geschichte dahinter mitzubekommen“, so Waizenegger.

Am Sonntag, 10. September, dem Tag des Denkmals, ist das Pumphaus von 14 bis 17 Uhr geöffnet, Führungen gibt es um 14 Uhr und 15.30 Uhr. Am Denkmaltag ist auch das Museum in der Stadt geöffnet.