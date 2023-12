Ein-Zimmer-Appartments für Fachkräfte in Leutkirch geplant

Christian Skrodzki plant mit der Immobiliengesellschaft „Wir vier von hier“ - die der Unternehmer gemeinsam mit Kai und Jens Oesterle sowie mit Christian Dieing gegründet hat - ein neues Projekt. Die Gruppe will das ehemalige Hotel Garni, das sich in zweiter Reihe an der Oberen Vorstadtstraße im Leutkircher Zentrum befindet, umfangreich umbauen.

Entstehen sollen dort zahlreiche Ein-Zimmer-Appartements, die Unternehmen für ihre dringend benötigten Fachkräfte anmieten können. Statt Mitarbeiter in Sammelunterkünfte stecken zu müssen, könnten Firmen ihre neuen Angestellten dann zunächst in einer eigenen kleinen Wohnung unterbringen.

Noch keine Baugenehmigung

Den Projekt-Initiatoren schwebt nach Angaben von Skrodzki vor, dass die Fachkräfte dort maximal sechs Monate lang übernachten, anschließend in eine eigene, größere Wohnung umziehen und dadurch das Appartment an der Oberen Vorstadtstraße wieder für andere Arbeiter freigeben. Soweit jedenfalls die Theorie.

Eine Baugenehmigung steht bislang allerdings noch aus. Skrodzki hofft, dass eine Bewilligung des entsprechenden Antrags von der Stadt Leutkirch zeitnah erfolgt - und verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass das Regierungspräsidium Tübingen das Vorhaben bereits für „genehmigungsfähig“ erklärt habe. Die Stadtverwaltung teilt auf Anfrage mit, dass man zu „laufenden privaten Verfahren“ keine Auskünfte geben könne.

Kritik von Anwohnern

Zeitgleich laufen bei der Immobiliengesellschaft aber die Vorbereitungen: „Wir sind in der Abstimmungsphase“, sagt Skrodzki. Er meint damit, dass zum Beispiel Angebote von Firmen eingeholt werden, „um die Baukosten zu eruieren“.

Vor allem von Anwohnern hatte es in den vergangenen Wochen und Monaten bereits Kritik an den Plänen gegeben. Sie bemängeln etwa, dass sich die Parkplatz-Situation rund um die Obere Vorstadtstraße mit den Appartments weiter deutlich verschärfen würde.

Skrodzki bestätigt zwar, dass es in diesem Viertel insgesamt zu wenige Parkplätze gebe, betont aber auch, dass sich an der Nutzung des Gebäudes grundsätzlich nichts ändere. „Wir machen nichts großartig anderes als das Hotel Garni damals.“ Zudem besitze nicht jeder neue Mitarbeiter ein eigenes Auto, ist sich der Unternehmer sicher.

Center Parcs hofft auf Appartments

Eine Firma, die solche Appartments für ihre Fachkräfte gerne nutzen würde, ist Center Parcs. „Unser Personalbedarf lässt sich leider nicht mit regionalen Kräften decken, sodass wir immer wieder Stellen mit Kandidaten, die nicht aus der Umgebung sind, besetzen müssen“, teilt Andrea Nestle, Leiterin des Ferienparks Allgäu, auf Anfrage mit. Bislang könne es bis zu einem Jahr dauern, bis für die Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Abteilungen eine passende Wohnung gefunden wird.

Das Hotel Garni hat bereits seit mehr als 20 Jahren geschlossen. Optisch macht der leer stehende Gebäudekomplex in diesen Tagen keinen guten Eindruck. Unter anderem kaputte Fensterscheiben verstärken das heruntergekommene Erscheinungsbild.