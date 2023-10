Ein „Ossi“ und ein „Wessi“ blicken zurück

Drei Kerzen in den Farben Schwarz, Rot, Gold brennen auf dem kleinen runden Tisch, ganz im Zeichen des Themas an diesem Dienstagnachmittag: Zum 33. Tag der Deutschen Einheit haben sich in Leutkirch fast 80 Interessierte im Garten des Johanniter-Sonnentreff eingefunden. „Wir sind heute zusammengekommen, um diesen Tag ganz bewusst zu würdigen“, erklärte die Initiatorin der Veranstaltung, Maria Hönig von „Demokratie leben!“. Im Mittelpunkt des Nachmittags stand ein Interview mit Zeitzeugen.

Wende-Romane und Sachbücher

Ihr Dank ging an das Organisationsteam der Veranstaltung ‐ Hansjörg Veser, Herbert und Martina Lott ‐ allen voran aber der „guten Seele“ und Küchenchefin des Johanniter-Sonnentreffs, Marion Richter, die die Gäste mit typischen Ost-Spezialitäten verwöhnte. Als Angebot zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Thematik gab es einen Büchertisch, für den Buchhändlerin Petra Reininghaus verschiedene Wende-Romane und Sachbücher zusammengestellt hatte.

„Wir leben hier nicht im Paradies, aber in einem Land, in dem Vielfalt, Toleranz und Demokratie herrschen“, erklärte Stadtrat Waldemar Westermayer, der als Erster Stellvertreter die Grüße von Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle überbrachte. Er betonte, dass es in Leutkirch nach der Wiedervereinigung zehn Jahre lang eine Gedenkveranstaltung zur deutschen Wiedervereinigung gegeben habe, dann aber noch nur in Ravensburg. „Vieles ist seit der Wende erreicht worden. Alte Strukturen in der damaligen DDR sind weggebrochen, aber viele neue wieder entstanden.“

Zeitzeugen Klaus Hönig und Conny Baeyer

Im Mittelpunkt des Nachmittags stand das Interview, das Maria Hönig mit den Zeitzeugen Klaus Hönig und Conny Baeyer führte. Conny Baeyer, drei Jahre nach dem Mauerbau in West-Berlin geboren, berichtete über ihre Erfahrungen als „Wessi“. Klaus Hönig, 1960 in Leipzig geboren, blickte als „Ossi“ auf diese Zeit zurück.

Während Conny Baeyer nach dem Abitur Betriebswirtschaft studierte und in Berlin, seit 2020 auch in Leutkirch ‐ als Mitinhaberin einer Keramikmalwerkstatt ‐ beruflich tätig ist, legte Klaus Hönig nach Schlosserlehre und dreijährigem Militärdienst das Abitur ab und wurde Lehrer für Geschichte und Deutsch in Leipzig. Seit 2006 wohnt er mit seiner Familie in Leutkirch und unterrichtet am Rupert-Neß-Gymnasium in Wangen.

An der Grenze Schlange stehen

Hat die Mauer ihr beider Leben stark geprägt? „Wenn wir in Urlaub fahren wollten, mussten wir ewig an der Grenze Schlange stehen“, erinnert sich Conny Baeyer. „Und bei der Einreise galt der Reisepass nicht. Wir brauchten immer einen behelfsmäßigen Personalausweis extra für die DDR.“ Im Alltag habe die Mauer für sie aber kaum eine Rolle gespielt. Berührungspunkte zum Osten gab es im Grunde nur bei Verwandtschaftsbesuchen.

Dann stellte sie Unterschiede zu ihrem gewohnten Leben fest: „Die Erziehung war strenger. Kinder mussten gehorchen, durften zum Beispiel beim Essen nichts trinken, während die Erwachsenen vor ihrem Bier oder ihrem Wein saßen“, erinnert sie sich. Begehrt waren die West-Gastgeschenke der Familie wie Strümpfe, Kaffee oder Schokolade.

Keinen Kontakt zur Verwandtschaft

Die Familie von Klaus Hönig pflegte hingegen keinen Kontakt zur Verwandtschaft im Westen. „Mein Vater wollte diesen Kontakt nicht“, erinnert er sich. Den Westen kannte er nur aus Gesprächen der systemtreuen Eltern und von Berichten der „Aktuellen Kamera“, der abendlichen Nachrichtensendung. Erst nach dem Tod des Vaters nahm die Familie des damals Siebzehnjährigen Kontakt zu Verwandten in Hamburg und Kempten auf. Erinnerungen daran? „Ja, die gute Westschokolade des Onkels“, schmunzelt Klaus Hönig.

„Vieles war anders, das meiste war schlechter“, zieht Klaus Hönig Bilanz. „Es gab in der DDR immer einen gewissen Druck, nicht sagen zu dürfen, was man wollte.“ Es bedeute ihm heute viel, seine Meinung frei äußern, als Lehrer frei arbeiten zu können.

Jeder hat seine Geschichte

Was wünschen sich die Interviewpartner für die kommenden 30 Jahre für das vereinte Deutschland? „Dass die DDR-Geschichte bei den Westdeutschen auf mehr Interesse stoßen würde ‐ auch in Schulen“, erklärt Conny Baeyer, die sich als Mitglied bei den Vereinen „Gegen Vergessen ‐ Für Demokratie“ und „Gesicht zeigen! ‐ gegen Rassismus“ engagiert. Klaus Hönig schließt sich an: Es wäre wichtig, die individuellen Biografien, die die Menschen im Osten geprägt haben, bewusster in den Blick zu nehmen. „Jeder von uns hat seine Geschichte.“