E–Scooter–Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde laut Polizeibericht ein 22 Jahre alter E–Scooter–Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 13 Uhr in der Zeppelinstraße. Ein 29–jähriger VW–Fahrer übersah den Mann auf seinem Roller, der sich im Kreisverkehr auf Höhe der Sudetenstraße befand. Beim Einfahren in den Kreisel kollidierte der 29–Jährige mit dem Scooter–Fahrer, der in der Folge stürzte. Während am VW kein erkennbarer Schaden entstand, war der E–Scooter nicht mehr fahrbereit.