Dreifacher Erfolg für Leutkircher beim SSV-Cup

Die TSG Skiläuferzunft Leutkirch hat sich laut Mitteilung mal wieder als Veranstaltungsmeister gezeigt. Mit großem organisatorischen Aufwand veranstaltete die TSG den ersten Lauf auf Schnee zum SSV-Cup, einer mehrteiligen Rennserie des Schwäbischen Skiverbandes. Dabei gab es für die eigenen Sportlerinnen und Sportler einen Dreifachsieg.

Im WM-Stadion in Oberstdorf liefen 187 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in klassischer Technik bei guten Bedingungen um die Platzierungen. Die Leutkircher Sportlerinnen und Sportler präsentierten sich dabei gut in Form und feierten fünf Podestplätze. Ganz oben auf dem Podest standen Annette Ammann (Frauen), Rosa-Lina Schneider (U16) und Jonas Reich (U16).

Luzie Link durfte sich über den zweiten, Michl Mendler über den dritten Platz freuen. Weitere Platzierungen aus Leutkircher Sicht erliefen sich Miranda Thierberger (U11, Platz zwölf), Max Schmidt (U11, Elfter), Jakob Schneider (Zehnter U12), Julian Schmidt (Siebter U13), Konstantin Gozebina (Männer, Platz vier), Erich Gozebina (Männer, Platz acht). Gespannt blicken das Trainerteam und die Sportler auf das kommende Wochenende: Bei den schwäbischen Meisterschaften gilt es, Titel und Platzierungen zu verteidigen. Hoffnungen dürfen sich vor allem Jonas Reich und Rosa-Lina Schneider sowie Jonas Reich und Michl Mendler im Teamsprint machen.