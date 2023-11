Drei Reisemobil-Marken in Leutkirch unter einem Dach

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hat die neuen Büroräume, der Reisemobilmarken „Sunlight“, „Carado“ und „Etrusco“, die sich seit Herbst 2021 in der Ölmühlestraße befinden, besucht. Zuvor waren die Unternehmen im Ärzte- und Bürohaus am Bahnhof untergebracht.

Rund 80 Mitarbeiter sind in der Leutkircher Zentrale der Unternehmen, die zur Erwin-Hymer-Guppe, gehören, beschäftigt. Die Räume am Leutkircher Bahnhof sind zu klein geworden, daher folgte im Herbst 2021 der Umzug ins Gewerbegebiet. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Geschäftsführer und Verantwortlichen für die drei Reisemobilmarken, sowie das Produktionswerk Capron, führten Oberbürgermeister Henle durch die neuen Büros. „Der Umzug markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung und Expansion unserer Unternehmen und zeigt auch unser Engagement und unsere Zufriedenheit mit dem Standort Leutkirch“, so Christian Striebel, Geschäftsführer von Etrusco.

„Wir sind sehr froh, dass wir so erfolgreiche und moderne Unternehmen in unserer Stadt haben. Die Reisemobilbranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig unserer Region und auch unserer Stadt. Mittlerweile sind in Leutkirch ganze fünf Unternehmen der Erwin Hymer Group angesiedelt und bieten wertvolle und interessante Arbeitsplätze“, so Oberbürgermeister Henle.

Neben Teilen der Entwicklung und Verwaltung werden auch Vertrieb und Marketing von Leutkirch aus für alle drei Marken geplant und gesteuert. Auch die Bereiche Finanzen/Controlling, Einkauf und Personal befinden sich in Leutkirch. Die Fahrzeuge von Sunlight und Carado werden im Capron-Werk in Neustadt in Sachsen gefertigt, die Reisemobile von Etrusco in einem Werk in der Toskana.