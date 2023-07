Drei Persönlichkeiten im Gespärch

„Leutkircher Köpfe“ präsentiert der Talk im Bock im Rahmen des Altstadtsommerfestivals (ALSO) am Montag, 7. August, um 19 Uhr auf der Open–Air–Bühne am Gänsbühl. Die Talk–im–Bock–Moderatoren Nina Poelchau, Joachim Rogosch und Karl–Anton Maucher erwarten laut Pressemitteilung die Härle–Unternehmensnachfolgerin Esther Straub, den Feuilletonisten Rolf Waldvogel sowie den Kontrabassisten und Musik–Pädagogen Song Choi zu Gesprächen auf der Freiluft–Bühne, bei Regen findet die Veranstaltung in der Festhalle statt.

Der Leutkircher Brauerei–Besitzer Gottfried Härle machte ihren Namen von vier Jahren beim Talk im Bock öffentlich: Esther Straub, als „Nachbarskind“ des Ehepaars Härle in Herlazhofen aufgewachsen, wird Unternehmensnachfolgerin von Gottfried Härle in der traditionsreichen Leutkircher Brauerei. Auf die Leitungsposition ist die junge Frau mit einer fundierten Ausbildung bestens vorbereitet. Und wie Gottfried Härle ist sie auch in der Partei Bündnis 90/Die Grünen und ihrem Umfeld bestens vernetzt. Warum sie als Kind das Gefühl hatte, „mehr Eltern als andere“ zu haben, wie sie hineinfand in die Themen Brau– und Getränkewirtschaft, was ihr bei Härles besonders gefällt und wie sie sich die Zukunft der grünen Brauerei, nachhaltiges Wirtschaften und grüne Politik vorstellt — darüber spricht Esther Straub auf der Talk–im–Bock–Freiluftbühne mit Karl–Anton Maucher

Der gebürtige Südbadener Rolf Waldvogel lebt seit 1975 in Leutkirch. Bis zum Ruhestand 2009 hat er das Kulturressort der „Schwäbischen Zeitung“ geleitet. Seine große Liebe galt dabei stets kunsthistorischen und historischen Themen, aber er war dort vor allem auch eine echte Instanz, wenn es um Bildung und Sprache ging — und nicht immer zeigte er sich mit allem einverstanden, was in seinem Blatt so formuliert wurde, heißt es in der Mitteilung. Er ist weiterhin als Buchautor tätig, hält Vorträge zu Themen mit kultureller Note, bewegt sich gerne auch im Ehrenamt, und er schreibt noch regelmäßig seine „Sprachplaudereien“ in der Schwäbischen. Warum Kunst und Kultur so wichtig sind und wie sinnvoll oder unsinnig es ist, Sprache zu verändern, zum Beispiel zu gendern — darüber spricht Nina Poelchau mit Rolf Waldvogel.

Song Choi ist Kontrabass–Lehrer, Musikpädagoge und Musiker. Der 54–Jährige hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten inne, er spielt in Orchestern im In– und Ausland. Seine Leidenschaft ist die musikalische Früherziehung. Bekannt wurde er, weil er Kindern im Grundschulalter auf selbstgebauten Mini–Kontrabässen das sonst für seine Wuchtigkeit bekannte Instrument nahebringt. Über sein Leben mit dem Kontrabass spricht Song Choi mit Moderator Joachim Rogosch.