Drei langjährige Mitarbeiter geehrt

Nachdem das Gesamtunternehmen Vinzenz von Paul gGmbH im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern durfte, gab es nun in der Region dreifachen Anlass zur Freude: Gleich drei Leitungskräfte können auf eine 25-jährige Geschichte bei der Vinzenz von Paul gGmbH zurückblicken und sind damit Mitarbeiter der ersten Stunde. Am 1. September 1998 begannen Carmen Kreuzer, Joachim Rupp und Andrea Schmied ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Geschwister Scholl Schule in Leutkirch, unter dem Dach der Vinzenz von Paul gGmbH. Heute, 25 Jahre später, sind sie alle in leitenden Positionen im Pflegebereich in der Region Leutkirch-Illerwinkel tätig. Carmen Kreuzer, die heute die Leitung der Tagespflegeeinrichtung „Carl-Joseph“ im Anger 4 in Leutkirch innehat, hat in ihrer Karriere höchste Standards in der Pflege angestrebt. Ihre engagierte und fürsorgliche Arbeit trägt maßgeblich zur Lebensqualität der betreuten Senioren bei. Joachim Rupp, derzeit Pflegedienstleiter in der Seniorenbetreuung in Legau, hat seine berufliche Laufbahn mit demselben Engagement verfolgt, das ihn schon während seiner Ausbildung auszeichnete. Sein Fachwissen und seine Führungsfähigkeiten sind ein bedeutender Gewinn für die Seniorenbetreuung in der Region. Andrea Schmied, Pflegedienstleitung in der Hausgemeinschaft „Vinzenz von Paul“ in der unteren Grabenstraße in Leutkirch, zeigt ebenfalls eine beeindruckende berufliche Entwicklung. Mit viel Einfühlungsvermögen setzt sie sich für die Bewohnerinnen und Bewohner ein. Anlässlich dieses dreifachen Jubiläums wurden die drei Mitarbeiter in einer Feierstunde von der Leiterin der Region Leutkirch-Illerwinkel, Katja Eisele, geehrt.