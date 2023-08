Dorfentwicklung Seibranz geht voran

Nach dem gemeinsamen Sonntagsgottesdienst und anschließendem Rundgang auf Schloss Zeil machte sich der Landtagsabgeordnete Raimund Haser laut Pressemitteilung mit dem Fahrrad und weiteren Interessierten auf den Weg Richtung Hauerz/Unterhub zur Besichtigung des Freizeit– und Feriendomizils Wieshof. In unberührter Natur wird hier für Gruppen ein ungetrübtes Ferienerlebnis geboten. Das große Haus eignet sich vor allem für Freizeiten, Klassenfahrten, Familien, Seminare, Musikproben und private Feiern.

Nach dem Mittagessen im Gasthof Adler in Hauerz und dem Besuch im Freibad mit beheiztem Becken, Nichtschwimmer– und Kinderplanschbecken sowie einem kleinen Spielplatz als Anziehungspunkt für Groß und Klein ging die Fahrradtour weiter über Nestbaum zur Kartause Marienau, die seit der Gründung 1964 von Mönchen bewohnt wird. Wie in allen Kartausen sind Besichtigungen nicht möglich, deshalb informierte sich die Gruppe anhand des Modells, das zum Musikfest 2016 in Seibranz gefertigt wurde und einen Festwagen beim Umzug zierte.

Anschließend ging es um die Ortsentwicklung Seibranz, die Ortsvorsteherin Petra Greiner vorstellte. Nachdem 2017 die Schulart Werkrealschule aufgehoben wurde, gibt es eine kleine ländliche Grundschule mit zwei Schulstandorten in Seibranz und Hauerz und somit auch die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Konzepte, verbunden mit Renovierungsmaßnahmen und Umgestaltungen.

Mit Fördergeldern von Bund und Land soll nun ab Herbst die Turnhalle renoviert und das Schwimmbad zu Mehrzweckräumen umgebaut werden.

Danach stand der Besuch im Backhäusle auf dem Programm, wozu Thomas Strobl, Stellvertretender Ministerpräsident und Minister des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen sowie das Bundestagsmitglied Josef Rief, hinzukamen. Brigitte Halder, die Initiatorin vom Backhäusle, stellte den engagierten Verein Backhäusle Seibranz vor, mit den verschiedenen Aktionen und der Schaffung eines dörflichen Mittelpunktes, finanziert unter anderem durch eine Leader–Förderung. Nicht nur der Minister samt Abgeordnete von Bund und Land waren beeindruckt von so viel Frauen–Power und der leckeren Dinnete zur Verkostung.

Mit dem Umbau des bisherigen Raiffeisenmarktes stellt sich die BAG Allgäu–Oberschwaben den Herausforderungen im ländlichen Raum. In Seibranz soll ein attraktiver und moderner Raiffeisenmarkt entstehen und damit zum Modellprojekt für alle Standorte werden, erläuterte Bernhard Schad, Vorstand der Genossenschaft.

Als Ergänzung zum normalen Betrieb sind erweiterte Öffnungszeiten vorgesehen, in denen Kunden mit Zugangskarte Zutritt zum Verkaufsraum haben und ihre Besorgungen bargeldlos erledigen können.