Dirk Rohrbachs Abenteuer am Pazifik

Der Fotograf, Autor und Extremradler Dirk Rohrbach kommt am Freitag, 3. November, auf Einladung des Fotoclubs Leutkirch-Kißlegg und der Volkshochschule mit seiner neuesten Multivisionsshow „Abenteuer am Pazifik“ nach Leutkirch. Die Veranstaltung ist die Vorpremiere des Tourstarts in Deutschland. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Festhalle.

Dirk Rohrbach zählt mit seinen preisgekrönten Live-Reportagen zu den erfolgreichsten Vortragsreferenten im deutschsprachigen Raum, heißt es in der Ankündigung. Seine fotojournalistischen Projekte wurden mehrfach prämiert und verfilmt. Der promovierte Arzt war Protagonist der TerraX-Produktion „Abenteuer Alaska“ im ZDF und bei den arte-Fünfteilern „3000 Kilometer Yukon“ und „6000 Kilometer westwärts“.

Für sein neuestes Abenteuer ist Rohrbach mit dem Fahrrad 3000 Kilometer an Amerikas Westküste von der kanadischen Grenze nach Süden gefahren, durch Urwälder, fruchtbares Farmland und Metropolen in Washington, Oregon und Kalifornien. Der Pacific Coast Highway ist für viele die schönste Küstenstraße der Welt. Dort traf Rohrbach auf Ureinwohner, Austernzüchter, Müllkünstler oder Surfer. „Er kämpfte mit brutalen Steigungen und gnadenlosem Gegenwind. Er traf auf atemraubende Felsenküsten und einsame Traumstrände, wilde Landschaften, inspirierende Typen und überraschenden Geschichten. Ein faszinierender Roadtrip mit Sehnsuchtsgarantie“, heißt es in der Vorschau weiter.

Karten ab 16 Euro im Vorverkauf bei der Touristinfo und an der Abendkasse oder online unter