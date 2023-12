Dino-Theater-Show im Bocksaal

Eine Live-Dinosaurier-Show kommt am Samstag, 6. Januar, in den Bocksaal nach Leutkirch. Dabei werden jeweils um 10.30 und 14.30 Uhr interaktive Theater-Shows aufgeführt, bei denen die Besucher Dinosaurier aus nächster Nähe erleben, füttern, streicheln und sogar auf ihnen reiten können. Das teilte der Veranstalter mit. Die Show sei dabei für Familien, Schulklassen und jeden Dinointeressierten geeignet. Die Dinosaurier sind dabei in vielen Stunden aufwändig nachgebildet worden.

Karten gibt es an der Tagekasse von 9.30 bis 10.15 Uhr und von 13.30 bis 14.20 Uhr oder im Vorverkauf unter www.dinotheatershow.com.