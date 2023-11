Kies ist ein wichtiger Rohstoff für Beton und den Verkehrswegebau. Ein Rohstoff, der in den Böden rund um Leutkirch, etwa auf der Leutkircher Heide, mit einem mittleren bis teilweise sehr hohen Lagerstättenpotenzial nachgewiesen worden ist, wie im entsprechenden Flächennutzungsplan zu lesen ist. Für zwei dieser Flächen hat die Leutkircher Firma Wiedenmann Kieswerk Anträge zum Kiesabbau gestellt, denen die Stadtverwaltung jeweils das „gemeindliche Einvernehmen“ erteilt hat.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam in diesem Zusammenhang aus dem Gremium der Wunsch, beim Abbau der Flächen eine verpflichtende Reihenfolge festzulegen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ hat sich die Stadtverwaltung dazu geäußert, welchen Einfluss die Kommune im Rahmen des Genehmigungsverfahrens überhaupt hat.

Erweiterung im Bereich der Kiesgrube Haid

Zum einen geht es bei den Anträgen um eine Erweiterung des Kiesabbaus für den Bereich der Kiesgrube Haid mit einer Erweiterungsfläche von etwa 15,6 Hektar. Die Kiesgrube befindet sich rund 1,5 Kilometer westlich von Leutkirch, direkt an der Autobahnausfahrt Leutkirch-West. Das bestehende Abbaugebiet wird südlich durch die L 308 begrenzt. Daran angrenzend ist die Erweiterung des Kiesabbaus in südlicher Richtung vorgesehen.

2021 hat die Firma Wiedenmann dafür bereits eine Unterführung unter der Landesstraße hindurch gebaut. „Die Unterführung soll mittelfristig zur Erschließung der für die Rohstoffsicherung unseres Kieswerks geplanten Erweiterung des Kiesabbaus südlich der Landesstraße L 308 dienen.“

„Zur Vermeidung innerbetrieblicher Querverkehre über die L 308 wird ein Well-Stahldurchlass als Zuwegung und zur Aufnahme eines Förderbandes unter der Landesstraße und des angrenzenden Radwegs erstellt“, erklärte Firmenchef Christoph Wiedenmann damals. Konkret: Zusätzlicher Lkw-Verkehr auf der öffentlichen Straße soll so reduziert werden.

Abbau bis Ende 2046

Die Zeitdauer des Abbaus wird laut Sitzungsvorlage bis Ende 2046, die Rekultivierung bis Ende 2050 beantragt. Der Abbau soll im Trockenabbauverfahren erfolgen.

Der zweite Antrag bezieht sich auf den Abbau auf einer Fläche im Ortsteil Heggelbach, westlich der A 96. Die betreffende Fläche grenzt im Norden an einen Wirtschaftsweg und an die bereits in den 70er Jahren ausgekieste, rekultivierte und mit einer PV-Anlage (Leutkirch/Haid I) bebaute Fläche an.

Rekultivierung bis Ende 2045

Im Osten grenzt die vorgesehene Abbaufläche an einen Wirtschaftsweg beziehungsweise an die Autobahn A 96 an, heißt es in der Sitzungsvorlage. Der Abbau hier soll auf einer Fläche von 6,12 Hektar erfolgen. Der Abschluss des Kiesabbaus soll laut Sitzungsvorlage bis Ende 2043, die Rekultivierung bis Ende 2045 erfolgen.

In der Gemeinderatssitzung wurde über die beiden Anträge nicht abgestimmt, es handelte sich hier um eine Bekanntgabe. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt, das die Stadt im Rahmen des Verfahrens um ihre Zustimmung gebeten hat, das sogenannte gemeindliche Einvernehmen.

Kritik von Alfons Notz

Das sorgte bei Stadtrat Alfons Notz (Bürgerforum) für Verärgerung. Er hätte es gerne gesehen, wenn darüber zuerst im Gemeinderat debattiert worden wäre. Er verwies in seinem Wortbeitrag unter anderem darauf, dass die Firma auch Abbauflächen in der großen Kiesgrube bei Tautenhofen hat, wo in Zukunft das Gewerbegebiet Heidrain entwickelt werden soll.

Im Sinne der Kommune müsste es doch sein, so Notz, dass hier der Abbau vorangetrieben wird ‐ um nicht noch zusätzliche Flächen für weitere Gewerbegebiete erschließen zu müssen ‐ bevor neue Abbauflächen genehmigt werden.

Wunsch aus Herlazhofen

Ähnlich äußerte sich Alois Peter (CDU), der als Herlazhofer Ortsvorsteher für Heggelbach mitverantwortlich ist. Mit Blick auf den zu erwartenden Lkw-Verkehr sowie den Wegfall der Fläche für die Landwirtschaft wäre es gut, wenn die Fläche auf Heggelbacher Gebiet zuletzt abgebaut wird. Grundsätzlich sollte der Abbau auf den Flächen nicht parallel erfolgen, so Peter.

Auf SZ-Anfrage erklärt Thomas Stupka von der Stadtverwaltung dazu: „Zuerst muss klargestellt werden, dass das Genehmigungsverfahren über das Landratsamt Ravensburg läuft und die Zuständigkeit nicht bei der Stadt Leutkirch liegt“ Das gemeindliche Einvernehmen musste die Stadt aus rechtlichen Gründen erteilen, „da die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen“, so Stupka, der bei der Verwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Begrenzter Einfluss der Stadt

Der Einfluss der Stadt ist bei diesem Thema demnach sehr begrenzt. Zwar tauchen die Gebiete auch in dem von der Kommune ‐ beziehungsweise der mit Aitrach und Aichstetten vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft ‐ aufgestellten Flächennutzungsplan als potenzielle Abbaufläche auf. Aber: Die betreffenden Flächen seien lediglich nachrichtlich aus dem Regionalplan übernommen worden, erklärt Stupka.

„Es handelt sich hierbei um Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher mineralischer Rohstoffe“, betont er. In dem Schreiben der Stadt an das Landratsamt sei aber dennoch auf die Stellungnahme der Ortsverwaltung Herlazhofen bezüglich der Abbaureihenfolge hingewiesen worden. „Eine verpflichtende Vorgabe einer Reihenfolge ist jedoch von Seiten der Stadt nicht möglich“, bekräftigt Stupka.

Das sagt das betroffene Unternehmen

Die Stadtverwaltung habe diesbezüglich auch Kontakt mit der Firma Wiedenmann aufgenommen. „Das Unternehmen beabsichtige, den Kiesabbau weiterhin ressourcenschonend zu gestalten, die offenen Flächen für den Kiesabbau möglichst gering zu halten und Rekultivierungsmaßnahmen unmittelbar nach dem Kiesabbau umzusetzen“, so Stupka mit Blick auf deren Rückmeldung.

Im direkten Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ berichtet Firmenchef Christoph Wiedenmann außerdem, dass der Kiesabbau in der von Notz angesprochenen Kiesgrube bei Tautenhofen, wo ein Gewerbegebiet entstehen soll, definitiv „auslaufend“ sei. Mit Blick auf die konkrete Abfolge des Abbaus bei den einzelnen Gebieten ‐ die „der langfristigen und kontinuierlichen Rohstoffsicherung des Unternehmens und der Versorgung des regionalen Raums diene“ ‐ sei es grundsätzlich schwer, konkrete Aussagen zu treffen, so Wiedenmann.