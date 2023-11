Diese Firmen bauen in den neuen Leutkircher Gewerbegebieten

21 Gewerbegrundstücke entstehen insgesamt in den beiden neuen Leutkircher Baugebieten „Am Saugarten“ und „Ströhlerweg“ am westlichen Rand der Kernstadt. Alle Plätze sind vergeben, so die Stadtverwaltung. Auf einer Nachrückerliste stünden zudem etwa noch einmal so viele Betriebe, die bisher nicht berücksichtigt werden konnten. Bei etwa der Hälfte der Bauplätze ist inzwischen bekannt, welche Firmen sich hier ansiedeln werden.

Aktuell, so Thomas Stupka von der Leutkircher Stadtverwaltung, werden die Kaufverträge für die Grundstücke vorbereitet und nach und nach geschlossen. „Es sind noch nicht alle Verträge realisiert, darum haben nicht alle Betriebe zum jetzigen Zeitpunkt der Bekanntgabe ihrer Vorhaben zugestimmt“, erklärt Stupka, der bei der Verwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, mit Blick auf die entsprechende Anfrage von Schwäbische.de.

14 Bauplätze im „Saugarten“

Vor allem beim Gebiet „Am Saugarten“, wo 14 Bauplätze erschlossen wurden, waren demnach aber viele Betriebe mit der Namensnennung einverstanden. Konkret sind dies folgende neun Firmen: Riess (mit Sitz in Tuttlingen), Alphavan (Wangen), Ax-Men (Buch), Traut Elektrotechnik (Altusried), Identica Valentin Wirtz (Leutkirch), Riedle Sanier- und Verputzarbeiten (Diepoldshofen), Frener Lohnunternehmen (Leutkirch), Leo Flachdachbau (Aitrach) und Junker Stahl und Fassadentechnik (Leutkirch).

Die Riess-Gruppe ist Betreiber der Mercedes-Niederlassung in Leutkirch, die sich derzeit in der Ölmühlestraße befindet. Bei Ax-Men aus dem bayerischen Buch, rund 55 Kilometer von Leutkirch entfernt, handelt es sich um einen Hersteller für Schutzbekleidung in den Bereichen Forst, Jagd, Arbeitsschutz und Outdoor.

Reisemobil-Hersteller Alphavan aus Wangen

Mit die erste Firma, die die Ansiedlung im neuen Leutkircher Gewerbegebiet „Am Saugarten“ bekannt gegeben hat, war der Reisemobil-Hersteller Alphavan aus Wangen. Im Dezember 2022 erklärte Firmenchef Philipp Wex, dass ein neues Betriebsgelände gebaut werden solle, da der aktuell vorhandene Platz im ehemaligen Autohaus Wald in Wangen nicht mehr ausreiche. Entwicklung, Vertrieb und Produktion werden am neuen Standort in Leutkirch vereint, so die Planung damals.

Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ haben sich nun weitere Betrieb näher dazu geäußert, wie ihre Pläne für den jeweiligen neuen Standort im Gewerbegebiet „Am Saugarten“ aussehen. Unter anderem die Leutkircher Kfz-Werkstatt Identica Valentin Wirtz. „Unser Unternehmen plant, den neuen Standort als Erweiterung unseres bestehenden Geschäfts zu nutzen, um die steigende Nachfrage nach Karosserie- und Lackierdienstleistungen besser bedienen zu können“, erklärt Geschäftsführer Valentin Wirtz. Der Betrieb investiere dazu in modernste Technologie und Ausrüstung.

Neuer Standort für bessere Erreichbarkeit

Ebenfalls zu den Plänen für einen neuen Standort geäußert hat sich Kevin Riedle, Geschäftsführer in dritter Generation beim Familienunternehmen Riedle Sanier- und Verputzarbeiten aus Diepoldshofen. In die konkrete Planungsphase sei man zwar noch nicht eingetreten, so Riedle, grundsätzlich erhoffe man sich vom neuen Standort aber unter anderem eine bessere Erreichbarkeit, um so neue Mitarbeiter und auch Auszubildende zu gewinnen.

Außerdem sollen hier die aktuell verschiedenen Lagerräume zusammengelegt werden. „Geplant sind zudem Sozialräume für die Mitarbeiter und ein neues Büro für die Auftragsabwicklung und Kundengespräche“, blickt Kevin Riedle voraus.

Wärmeversorgung über die Biogasanlage

Das dritte Unternehmen, das sich näher zu seinen Plänen äußert, ist das Lohnunternehmen Frener. „Wir werden im Gewerbegebiet ein Satelliten-Blockheizkraftwerk errichten, das Strom flexibel bereitstellen kann, in den Zeiten, in denen Wind und/oder PV keine Energie liefern können, also ein regeneratives Spitzenlastkraftwerk, das das Stromnetz stabilisiert und bei Stromüberschuss im Stromnetz ausbleibt“, schreibt Dennis Heinig vom Fachbereich Biogasanlage.

Gleichzeitig werde Wärme ausgekoppelt, die in dem direkt angrenzenden Pufferspeicher zwischengespeichert wird und zukünftig die an das entsprechende Nahwärmenetz angeschlossenen Leutkircher Haushalte und Betriebe mit regenerativer Wärme versorgt, so Heinig. Mehr Infos zu dieser Wärmeversorgung über die Biogasanlage von Frener gibt es auf deren Homepage unter www.frener-leutkirch.de/nahwaerme-leutkirch

Abnahme der Bauleistungen steht noch aus

Ebenfalls auf die entsprechende Anfrage hin zurückgemeldet hat sich das Leutkircher Unternehmen Junker Stahl und Fassadentechnik, das im Bereich Stahlbau und Sonnenschutztechnik tätig ist. Wie Geschäftsführer Steffen Junker berichtet, geht es um den „Bau einer Industriehalle“. Damit wolle man eine eigene Industriefläche für Fertigung und Produktion schaffen. Außerdem könne das Unternehmen hier in einer Ausstellung seinen Kunden die eigenen Produkte vorstellen.

Zum aktuellen Stand der Erschließung des Gewerbegebiets „Am Saugarten“ heißt es aus der Stadtverwaltung, dass diese „weitestgehend fertiggestellt“ sei. Die Abnahme der Bauleistungen stehe aber noch aus.

Neue Stellplätze, Büros und Hallen

Zu den Betrieben, die sich im direkt danebenliegenden Baugebiet „Ströhlerweg“, wo sieben Gewerbegrundstücke erschlossen wurden, ansiedeln werden, gehört die Leutkircher Firma Facility Management Willow. „Die neuen Stellplätze, Büros und Hallen mit insgesamt 2000 Quadratmetern bieten uns mehr Raum und Fläche für Maschinen, Personal und Service“, erklärt Geschäftsführer Murat Özturk. Folgende Leistungen bietet der 2012 gegründete Betrieb laut Homepage an: Objektreinigung, Objektbetreuung, Objektpflege, Montagearbeiten, Umzug/Umzugshelfer und Transport/Überführung.

Ein weiterer der sieben gewerblichen Bauplätze im „Ströhlerweg“ ‐ zusätzlich entsteht hier auch eine Vielzahl an neuen Wohngrundstücken ‐ wird von der Stadt Leutkirch selbst bebaut werden: Hier wird der neue Kindergarten entstehen. Dort könnten, wenn alles glatt läuft, ab März 2025 die ersten Kinder betreut werden, so der letzte Stand. Fünf Gruppen sollen auf einer Nutzfläche von rund 1200 Quadratmetern Platz finden.