Diebstahl aus Fahrzeug

Mehrere Wertgegenstände wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Brühlstraße aus einem unverschlossenen Auto gestohlen. Das Fahrzeug stand nach Anhaben der Polizei in einem Carport, der durch einen 1,5 bis zwei Meter hohen Zaun umrandet ist. Die Polizei in Leutkirch bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Telefon 07561/8488—0 zu melden.