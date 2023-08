Dieb stiehlt hochwertiges Pedelec

Ein Pedelec des Herstellers Simplon, Typ Rapcon PMax, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwochfrüh und Donnerstagmorgen von einer Parkbucht entlang der L 318 entwendet. Das teilt die Polizei mit. Der Besitzer stellte das hochwertige E–Bike im Wert von rund 9000 Euro am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Bucht zwischen Oberöschhöfe und Bottentann ab und sicherte es ordnungsgemäß mit einem Schloss. Als er am Folgetag gegen 10 Uhr zurückkehrte, waren das Pedelec und das zugehörige Schloss verschwunden. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des E–Bikes nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 entgegen.