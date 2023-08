„Die Welt von BBB“ findet in der Festhalle statt

Noch bis zum 13. August läuft in Leutkirch das Altstadt–Sommerfestival, kurz Also. Aufgrund der Witterung ergeben sich beim Programm des heutigen Sonntags ein paar Änderungen, wie Also–Chef Tezer Leblebici erklärt.

Die Veranstaltung „Die Welt von BBB — Eine Reise durch Zeit und Emotionen“ am Sonntag, 6. August, wird in der Festhalle Leutkirch stattfinden. Los geht es um 20 Uhr, an der Abendkasse gibt es noch Karten.

Ein unvergesslicher Abend

„Erleben Sie Ausschnitte aus Musicals, Streetdance und HipHop genauso wie Bühnenshows zu berühmten Blockbustern wie Top Gun, James Bond und Wednesday! Für alle ist etwas dabei und unsere kleinen und großen Akteure freuen sich auf einen unvergesslichen Abend in Leutkirch“, heißt es in der Ankündigung zum heutigen Abend.

Der für heute Abend im Freiluft–Kino geplante Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ wird aufgrund der Witterung auf Dienstagabend verlegt. Der für Dienstag geplante Film „Hollywoodtürke“ entfällt. Am Montag steht beim Open–Air–Kino „Oskars Kleid“ auf dem Programm, diese Vorführung findet nach aktuellen Stand wie geplant statt, so Leblebici.

Die Gäste beim „Talk vorm Bock“

Noch keine Entscheidung zum Veranstaltungsort gebe es beim „Talk vorm Bock“, der am Montagabend um 19 Uhr stattfindet. Als Ausweichort würde aber auch hier die Festhalle zur Verfügung stehen.

Zu Gast sein werden hier Esther Straub von der Brauerei Härle, Song Choi (Bassist und Pädagoge) sowie Rolf Waldvogel (Feuilletonist und Sprachplauderer). Für die Musik sorgen Just Friends.