An der Leutkircher Marktstraße ist in den vergangenen Tagen eine große Ära zu Ende gegangen: Margit und Karl–Eugen Stöhr haben ihr Konditorei–Café geschlossen. Das Geschäft hatte in Leutkirch eine lange Tradition. Denn das Ehepaar betrieb das Familienunternehmen, das sich bereits seit den 1930er–Jahren an dieser Stelle in der heutigen Fußgängerzone befand, bereits in dritter Generation. Die gute Nachricht: Es gibt offenbar schon einen Nachfolger für das Café.

Bekannt war die Konditorei Stöhr zum Beispiel für ihre beliebten und in der Region bekannten roten Zuckerhasen — eine Rarität. Jedes Jahr vor Ostern verwandelte sich die Backstube kurzzeitig in eine Osterhasenwerkstatt. Die gegossenen Werke gab es in allen möglichen Größen — stehend, sitzend, im Gras, mit Schubkarren oder Rucksack, mit Korb oder Wanderstab, wie die „Schwäbische Zeitung“ bereits vor vielen Jahren berichtete.

Familie aus Berlin übernimmt

Ein weiteres Markenzeichen war der „Baumstamm“ des Hauses. Gemeint ist eine ziemlich üppig–cremige Biskuit–Roulade mit Vanillepudding und Sahne. Hinzu kommen „Springerle“, die Hans–Eugen Stöhr vor Weihnachten mit viel Herzblut backte. Dafür verwendete der Handwerker geschnitzte Holzmodels, die teilweise noch aus dem 16. Jahrhundert stammten.

Doch damit ist an der Leutkircher Marktstraße nun Schluss. Immerhin: Einen weiteren Leerstand gibt es nach Angaben von Fadil Lekaj, dem Besitzer des Gebäudes, nicht zu befürchten. Auf Anfrage erklärt er, dass eine Familie, die kürzlich von Berlin nach Leutkirch gezogen sei, in den Räumen eine Kombination aus „Eiscafé und Bäckerei“ eröffnen werde. Der Start sei für Mitte September angepeilt.

Einen Nachfolger zu finden sei nicht schwer gewesen, versichert Lekaj. Es habe mehrere Interessenten gegeben. Für die Familie aus Berlin sprach seiner Einschätzung nach, dass sie die Räume offenbar in unveränderter Form nutzen könnten.