Die Theatersaison startet im Wirtshaus

Mit „Theater im Wirtshaus“ geht das Kulturprogramm der Volkshochschule am Donnerstag, 28. September, in die neue Spielzeit. Im TSG–Vereinsheim zeigt die Volkshochschule außerhalb des Theater–Abos um 19.30 Uhr das Theater–Solo „Das Einmaleins des C–Schauspielers“. Gilbert Mieroph vom Landestheater Tübingen spielt das Stück von Michael Green.

Das fulminante, heiter–sarkastische Solo handelt vom Überlebenskampf eines mäßigen Schauspielers, der sich seine miesen Rollen schönredet. Mit dem „Theater im Wirtshaus“ möchte die Volkshochschule im ungewohnten Ambiente der Vereinswirtschaft Appetit auf die Theatersaison 2023/2024 machen. Es ist sozusagen das Vorspiel für eine abwechslungsreiche Spielzeit auf der großen Bühne in der Festhalle.

Dort gastiert die Württembergische Landesbühne Esslingen am Sonntag, 29. Oktober, um 18 Uhr mit der Farce „Indien“. Die beiden österreichischen Kabarettisten Josef Hader und Alfred Dorfer haben Anfang der 1990er–Jahre mit „Indien“ ein Theaterstück geschrieben, das Komödie und Tragödie zugleich ist, sozusagen „ein Wunderwerk des komischen Schreckens“. 1993 wurde das erfolgreiche Theaterstück mit den beiden Autoren in den Hauptrollen verfilmt.

Mit „Stolz und Vorurteil“, einer Roman–Dramatisierung nach Jane Austen, gastiert das Landestheater Tübingen am 25. Februar 2024 — ein anrührendes Happy–End–Stück. Es folgt am 20. April mit Samuel Becketts „Endspiel“ ein moderner Klassiker, eine Produktion des Landestheaters Schwaben (Memmingen). Zum Abschluss der Saison zeigt die Volkshochschule die bitterböse Komödie „Die Niere“ in einer Inszenierung der Badischen Landesbühne Bruchsal. Das Kammerspiel legt die Abgründe der Beziehungen zweier Paare offen, denn eine der Frauen braucht eine Spenderniere.

Einzelkarten und Abos für die Reihe „Leutkircher Theater“ sind im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch und online über www.reservix.de erhältlich. Wer sich für ein Theater–Abo entscheidet, spart 20 Prozent im Vergleich zu den Eintrittspreisen an der Abendkasse. Wer online in einem Bestellvorgang mindestens vier Veranstaltungen aus den Reihen „Leutkircher Theater“, „Leutkircher Klassik“ und „Leutkircher Kleinkunst“ bucht, profitiert von 15 Prozent Preisnachlass. Die Buchung ist bei der Volkshochschule Leutkirch (Marktstraße 32, Telefon 07561/87888) möglich.