Die mentalmagische Reise ins Unbewusste

Eine faszinierende Interaktion mit dem Publikum verspricht das Gastspiel des Mentalmagiers Andy Häussler am Freitag, 12. Januar, um 19.30 Uhr im Bocksaal Leutkirch. Häussler zeigt sein neues Programm „Kraft der Träume“.

Häussler gastiert in der Reihe „Leutkircher Kleinkunst“, die die Volkshochschule Leutkirch in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Larifari veranstaltet. In Häusslers drittem Soloprogramm geht es um das Unbewusste und um Träume. Andy Häussler präsentiert Phänomene der Suggestion und er liest in den Gedanken seiner Zuschauer. Er findet Träume seiner Zuschauer heraus, deutet, was die Handschrift eines Zuschauers sagt und erfüllt einem Zuschauer einen Traum. Er löst den Rubik’s Cube mit geschlossenen Augen. Die Zuschauer erfahren allerlei erstaunliche, kuriose und auch heitere Dinge über unsere Träume. Andy Häussler ist zweifacher Deutscher Meister der Mentalmagie und Preisträger bei den Weltmeisterschaften. Er war zu Gast in TV-Shows mit Harald Schmidt, Jürgen von der Lippe und Thomas Gottschalk.

Karten für diesen Kleinkunstabend gibt es online bei www.reservix.de, im Direktverkauf bei der Touristinfo Leutkirch, Telefon 07561/87154, und am Freitag, 12. Januar, ab 18.45 Uhr an der Abendkasse im Bocksaal Leutkirch (Gänsbühl 9).