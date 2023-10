Die Löwen-Apotheke in Leutkirch schließt

Die Löwen-Apotheke an der Memminger Straße steht vor dem Aus. Ab Donnerstag, 19. Oktober, bleiben die Türen des Gebäudes am Rande der Leutkircher Altstadt geschlossen. Vergeblich hatten die Verantwortlichen in den vergangenen zwölf Monaten intensiv nach einem Nachfolger gesucht.

Die Entscheidung zur Schließung fällt allen Beteiligten schwer. „Aber wir haben keine Optionen mehr“, erklärt Rainer Herzog im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Er hatte zuletzt die kaufmännische Leitung der Löwen-Apotheke inne. Inhaber Raik Meißner, der das Unternehmen 2017 übernommen hatte, war vor einem Jahr leider verstorben. Herzog vertrat im Anschluss die Interessen der Erbin.

Ein-Jahr-Frist abgelaufen

Das Gesetz sieht vor, dass eine Apotheke in einem solchen Todesfall maximal zwölf Monate lang verwaltet werden kann. Diese Frist läuft bei der Löwen-Apotheke in der kommenden Woche ab. Rainer Herzog betont, dass im zurückliegenden Jahr alles unternommen worden sei, um einen passenden Käufer beziehungsweise Apotheker zu finden, der das Unternehmen weiterführt. „Wir hätten den Standort gerne erhalten.“

Dass diese Ein-Jahr-Frist mit Blick auf steigende Apothekenschließungen und drohende Unterversorgungen nicht verlängert werden kann, ist für Herzog nicht nachvollziehbar.

Der Regulierungsdruck ist sehr hoch. Ich kann den Gesetzgeber hier nicht verstehen. Rainer Herzog

Suche als Mammutaufgabe

Hinzu kommt, dass sich die Suche nach Apotheken-Betreibern zunehmend zu einer Mammutaufgabe entwickelt. „Das Umfeld wird schwieriger“, ist sich Herzog sicher. So seien die Fixkosten zum Beispiel deutlich gestiegen, wodurch die Margen geringer ausfallen. Mit drei potenziellen Nachfolgern seien in den vergangenen Monaten Gespräche geführt worden. Doch alle Interessenten hätten letztlich abgesagt. Und das, obwohl die wirtschaftliche Situation in der eher kleinen Apotheke nach Angaben von Herzog generell „ganz gut“ ist.

Besonders bitter ist die anstehende Schließung für die Angestellten, die teilweise seit mehreren Jahrzehnten in der Löwen-Apotheke tätig sind. Sämtliche Mitarbeiter hätten in den letzten Monaten ihren bestmöglichen Einsatz gezeigt, um den Standort zu erhalten. Entsprechend schwer und emotional gestaltet sich in diesen Tagen beim Team um Elisabeth Hösch und Tanja Schmid der Abschied. „Wir danken unseren Kunden für ihre jahrelange Treue und das Vertrauen“, erklärt Schmid, die in der Apotheke viele organisatorische Aufgaben übernommen hat.

„Schwere Situation“ für Leutkirch

Auf die Stadt Leutkirch und deren Bürger sieht sie auf Nachfrage indes eine „schwere Situation“ zukommen. Weil es künftig nur noch drei Apotheken gibt und es an vielen Stellen an Personal fehle, werde es zum Beispiel nicht einfach, die Notdienste zu verteilen. Hinzu komme, dass nun die Grippesaison anstehe und unter Umständen wieder Lieferengpässe entstehen.