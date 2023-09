Die Leutkircher Standkonzerte im Sommer sind eine Institution. Noch zweimal gibt es in diesem Jahr die Chance, den Freitagabend bei Blasmusik unter freiem Himmel in der Altstadt zu genießen. Das passende Spätsommerwetter vorausgesetzt.

So wie am vergangenen Freitag beim gemeinsamen Konzert der Musikkapelle Kreuzthal und dem Allgäuer Alphornchor. Ein Abend, der exemplarisch zeigt, warum die Reihe auch 2023 wieder ein Erfolg ist.

Alle Tische besetzt

Bereits rund eine Stunde vor dem offiziellen Konzertbeginn sind auf dem Kornhausplatz beim Blauen Affen alle Tische besetzt. Dass bis auf einen Tisch alle für die Musik gekommen sein dürften, zeigt sich auch dadurch, dass die Stühle Richtung Kornhaus gedreht werden. Überhaupt sind die Stühle an den Gastro–Tischen zu diesem Zeitpunkt ein begehrtes Gut, der ein oder anderen reserviert einen für später kommende Zuhörer.

Im weiteren Verlauf bis zum Konzertbeginn füllen sich auch die Bänke rund um den Kornhausplatz, auch die große Treppe ist als Sitzplatz beliebt. Wer möchte, kann sich hier auch mit Eis von der Eisdiele oder mitgebrachten Getränken selbst versorgen. Am Geldbeutel scheitert der Musikgenuss hier nicht. Andere nehmen sich derweil weiter vorne Plastikstühle vom Stapel, um näher an der Musik zu sein.

Weil es gemütlich ist

Nur noch wenige Minuten bis 19.30 Uhr, dem offiziellen Beginn. Auf einer der Bänke am Rand des Platzes sitzen drei ältere Zuhörer, die aus einer der Leutkircher Ortschaften für das Konzert in die Kernstadt gekommen sind. Sie seien regelmäßig bei den Standkonzerten, berichten sie. Immer dann, wenn es zeitlich passt. Und warum? „Weil es gemütlich ist, ganz einfach.“

Auch die Zuhörer auf der Bank daneben sind bereits etwas älter. Sie würden es leider nur selten hier her schaffen. Sie sind im Schützenverein, wo immer freitags geschossen wird. Da das Schießen heute ausnahmsweise mal nicht sei, haben sie die Gelegenheit genutzt. Zumal sie auch die Musikkapelle Kreuzthal sowie die Alphörner interessieren würde.

Gemütliches Beisammensein mit schöner Musik

An einem der Tische mit jüngeren Zuhörern sitzt unter anderem eine Frau Anfang 40. Dieses Jahr, sagt sie, habe es leider noch nicht so oft mit dem Standkonzert geklappt. Freitagabends habe in der Regel ihr eigener Verein Musikprobe. Aber wenn es dann doch mal terminlich passt, treffe sie sich hier gerne mit Freunden zum gemütlichen Beisammensein mit schöner Musik.

Für diese schöne Musik sorgt an diesem Freitag unter anderem die Musikkapelle Kreuzthal. Neben den Musikkapellen aus den Leutkircher Ortschaften und der Stadtkapelle Leutkirch beteiligen sich auch einige Vereine aus der bayerischen Nachbarschaft an der Reihe.

Ein attraktiver Auftritt

Die Verbindung zu Leutkirch sei über ihren Dirigenten Siegfried Leitermann entstanden, der hier mit seinen Alphörnern bereits öfters da war, erklärt Heiko Eisele, der erste Vorsitzende des Vereins. Das Standkonzert in Leutkirch sei auch für sie als Musiker ein attraktiver Auftritt, der immer gut besucht sei.

„Für uns ist es immer wieder schön, hier zu spielen.“ Heiko Eisele

Dann geht es pünktlich um 19.30 Uhr los. Unter der Leitung von Leitermann spielen die Musikkapelle und der Alphornchor im Wechsel. Ein abwechslungsreiches Musikerlebnis. Im Laufe des eineinhalb Stunden dauernden Konzerts wird es langsam dunkel, nach und nach gehen auf dem Platz die Laternen an. Ein Spätsommerabend, wie man sich ihn nicht viel schöner vorstellen kann.

Positive Resonanz von Zuhörern

Auch bei der Leutkircher Stadtverwaltung fällt die Zwischenbilanz positiv aus: „Die Standkonzerte waren bis jetzt gut besucht und es gab im Allgemeinen eine positive Resonanz aus dem Zuhörerbereich“, erklärt Jacqueline Zenker, die bei der Verwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Bisher aufgrund schlechten Wetters abgesagt werden mussten drei von insgesamt 18 Standkonzerten .

Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr 21 Musikkapellen, Chöre und Bläsergruppen an der Reihe der sommerlichen Standkonzerte. Eröffnet wurde die Reihe mit einem Konzertabend der Sängergruppe Engerazhofen am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr im Bocksaal. Dort beschließt der Sängerkranz Leutkirch am 22. September die Reihe.

Zum Abschluss mit Jagdhörnern

Die beiden Chöre singen im Frühjahr und zum herbstlichen Ausklang lieber in der Saalakustik des Bocksaals, ansonsten aber finden die sommerlichen Standkonzerte auf dem Marktplatz vor dem Kornhaus statt.

Das nächste Standkonzert unter freiem Himmel gibt es am Freitag, 8. September, mit dem Musikverein Merazhofen. Für einen herbstlichen Farbtupfer sorgt dann zum Abschluss die Musikkapelle Diepoldshofen, die am 15. September gemeinsam mit der Jagdhornbläsergruppe das letzte Open–Air–Konzert der Reihe geben wird.