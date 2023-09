Die „Karawane der Menschlichkeit“ ist zu Besuch in Leutkirch

„Danke, dass ihr da wart. Eure Energie motiviert mich und andere, Menschen auf der Flucht zu unterstützen.“ Maria Söllner, Integrationsbeauftragte der Stadt Leutkirch, sprach mit diesen Worten aus, was sicherlich viele Zuhörer nach dem Vortrag der beiden Reisefotografen Pascal Violo und Bruno Maul am Samstagabend in der Kunstschule Sauterleute empfanden.

Das vor drei Jahren von Pascal Violo gegründete Hilfsprojekt „Karawane der Menschlichkeit“ wendet sich an Menschen auf der Flucht ‐ unter anderem in Libanon, Türkei/Syrien, Griechenland, Italien, Bosnien Irak, Äthiopien. Mit Spendengeldern und enormem Einsatz von Eigenleistung organisiert ein mittlerweile großes Team die Verteilung von Hilfsgütern in Flüchtlingscamps, aber auch den Aufbau von Schulen.

Wie alles begann

In einer Bildreportage im Rahmen der interkulturellen Woche informiert das Team über seine Arbeit und lädt Interessierte ein, sich der „Karawane der Menschlichkeit“ anzuschließen. Maria Söllners Dank galt auch Elisabeth Sauterleute, deren Idee es war, die „Karawane“ nach Leutkirch zu holen. Aber auch an Maria Hönig von „Demokratie leben“ für die Mitfinanzierung des Abends.

„Als Reisefotograf zu arbeiten, macht Spaß“, erklärte Pascal Violo.

Aber es hat uns nicht mehr gereicht. Wir wollten nach unseren Möglichkeiten wenigstens ein bisschen etwas tun und Menschen, die wegen Krieg und Ausbeutung ihr Land verlassen mussten, unterstützen. Pascal Violo

Als vor drei Jahren die Bilder des brennenden Flüchtlingslagers „Moria“ auf der griechischen Insel Lesbos um die Welt gingen, entschied sich der Fotograf spontan, zu helfen.

Er sagte seine geplante Reise nach Kanada, wo er Eisbären fotografieren wollte, ab und finanzierte mit seinem Reisebudget Hilfsgüter für die Menschen auf der griechischen Insel. Freunde und Bekannte ließen sich von seinem Engagement anstecken und schlossen sich der Idee an ‐ so entstand die „Karawane der Menschlichkeit.“

Welle der Solidarität

„Eine riesengroße Welle der Solidarität“ bewirkte, dass in kürzester Zeit 11.600 Kilogramm Sachspenden bei der Sammelstelle in Güssing eingingen und per Lkw nach Lesbos transportiert wurden. Im Camp „Kara Tepe“, das nach dem Brand des Lagers Moria errichtet wurde, „leben circa 2500 Kinder. Sie müssen in unbeheizten Zelten, oft auf hartem Boden schlafen. Zugang zu Wasser ist schwierig“, beschreibt der Österreicher Pascal Violo die dortige Situation.

Schnell wurde klar: Die Arbeit der „Karawane“ sollte unbedingt weitergehen. Hilfsprojekte in Bosnien und Italien folgten. Bereits zwei Mal machten sich die Helfer auf den Weg in den Libanon. Nicht zuletzt die katastrophale Explosion im Hafen von Beirut im Jahr 2020 erschütterte das Land. Nach Angaben des Teams sind „bis heute Tausende Menschen obdachlos, es mangelt an Benzin, Strom, Medikamenten und Wasser. Rund 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien und circa 500.000 Geflüchtete aus Palästina suchen Zuflucht in diesem Land.“

Karawane finanziert Miete

Mit Spenden gelang es, auch ein Schulprojekt in Beirut anzustoßen. Das Team ermöglicht Unterricht für 450 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in zwei Flüchtlingsghettos. Die „Karawane“ finanziert die Miete für Klassenräume, Lehrergehälter und die Ausstattung der Schulen. Zur weiteren finanziellen Unterstützung werden dringend Schulpaten gesucht.

„Der erste Hilfseinsatz, wo alle unsere drei Wirkungssäulen (Geldspenden, Sachleistungen und Lebensfreude durch Clown-Shows) zum Tragen kamen, war in der südlichen Türkei“, erklärte Bruno Maul. Das Team war mittlerweile eine bunte Mischung aus Künstlern, Clowns, Musikern und freiwilligen Helfern. Die Idee, den Menschen nicht nur mit Kleidung, Medizin oder Essen zu helfen, sondern auch Nahrung für Herz und Seele zu bieten, erwies sich als Erfolgsrezept.

Ausdrucksstarke Bilder

Die ausdrucksstarken Bilder des Vortrags sprechen für sich: Strahlende Kinderaugen blicken in die Kamera, dankbar, durch Musik und Späße für eine kleine Weile die Not des Alltags vergessen zu können. Auch die Malworkshops, die Till Schilling, Dozent an der Kunstschule Pfullendorf, mit seinem „Mobilen Malraum“ anbietet, sind bei den Kindern sehr beliebt.

„Es geht nicht um Profit und Wirtschaftlichkeit“, betont Pascal Violo, „sondern um Empathie und Hilfsbereitschaft. Wir wollen zeigen, dass wir alle auf diesem Planeten eine Menschheitsfamilie sind. Menschen für Menschen. Das ist, was zählt.“

Nähere Information zum Projekt gibt es unter: www.karawane-der-menschlichkeit.org